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FESCO раскрыла планы
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) заинтересовано в приобретении доли Магнитогорского меткомбината (ММК) в ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), сообщил на онлайн-конференции, проведенной на finam.ru директор департамента акционерного капитала Транспортной группы FESCO Станислав ВАРТАНЯН.
"ВМТП, будучи портовым активом в стратегически важном для нас регионе, безусловно, является предметом нашего внимания. Мы внимательно следим за развитием данной ситуации, однако об окончательных решениях с нашей стороны в отношении данного актива говорить пока преждевременно", - сказал С.Вартанян.
Аналитик ИК "ФИНАМ" Владимир СЕРГИЕВСКИЙ оценил долю ММК в $55-60 млн. "Доля ММК в ВМТП исходя из текущих рыночных котировок стоит порядка $40 млн, однако мы считаем, что с учетом премии за размер и стратегическое расположение, стоимость пакета при продаже может составить $55-60 млн", - заявил аналитик.
Представители FESCO также затронули тему терминальной стратегии Группы на Дальнем Востоке.
"Обслуживанием грузопотока, следующего через Приморье по Транссибу занимаются всего два специализированных терминала - Владивостокский Контейнерный Терминал (ВКТ) и Восточная Стивидорная Компания (ВСК). Группа компаний "Северстальтранс" контролирует 50%-ную долю ВКТ и 75%-ную ВСК, фактически определяя стратегию их деятельности. На наш взгляд, присутствуют все признаки монопольного положения", - заявил заместитель генерального директора по контейнерной логистике и интермодальным перевозкам Сергей КОСТЯН.
Он также напомнил, что ФЕСКО совместно с РЖД планирует строительство контейнерного терминала в порту Владивосток и продолжает проработку дополнительных возможностей по строительству контейнерного терминала в районе Восточного/Находки.
"После реализации данных планов положение дел может быть изменено. Однако в последующие несколько лет реальной альтернативы указанным терминалам (ВСК и ВКТ - Прим. авт.) нет, поэтому ФЕСКО считает необходимым обеспечение государственного контроля над ценообразованием данных компаний до момента развития конкурентной среды в этой области деятельности.
"Вопрос о правовом статусе доли рынка группы "Северстальтранс", насколько я себе представляю, должен определяться ФАС. Мне пока не известно о каких-либо ограничительных мерах или предписаниях этого ведомства в отношении положения ССТ на рынке контейнерных терминалов в Приморском крае. Планы же FESCO мы неоднократно озвучивали: у нас будут собственные терминальные мощности в этом регионе. Вопрос времени и конкретных форм реализации этой задачи", - подчеркнул С.Вартанян.
По его словам, ТГ FESCO до 2010 г. может понадобиться около $1 млрд на развитие.
"По нашим оценкам, в перспективе до 2010 г. для построения той компании, которую мы хотим видеть - лидера в сегменте интегрированных логистических решений на контейнерном рынке, - нам может потребоваться до $1 млрд. Это включая все возможные направления инвестиций в производственные активы (суда, подвижной состав, перегрузочное оборудование), новые приобретения и т. п.", - сказал С.Вартанян.
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