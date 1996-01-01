Минфин взял свои слова назад

Чиновники Минфина, долгие годы консультировавшие представителей компаний по спорным налоговым вопросам, взяли свои слова обратно. В опубликованном на сайте Минфина письме, подписанном замминистра финансов Сергеем ШАТАЛОВЫМ, говорится, что письменные разъяснения министерства не отвечают критериям нормативного правового акта - то есть документа, обязательного для исполнения.

И уж никак не могут быть обязательными к применению для всех налогоплательщиков разъяснения, данные конкретному предприятию. В разряд официальных теперь попадут лишь те письма министерства, которые опубликованы в официальных источниках, а также на сайтах министерства и Федеральной налоговой службы (ФНС).

Впрочем, и эти письма имеют лишь информационно-разъяснительный характер и не запрещают руководствоваться другими нормами фискального законодательства в трактовке, отличающейся от позиции ведомства Алексея Кудрина. При этом чиновники честно предупреждают, что все письма налогоплательщики могут применять только под свою ответственность. Эксперты удивлены позицией Минфина и утверждают, что ее можно оспорить в суде.