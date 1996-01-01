Поездки на служебном транспорте обложат НДФЛ

Министерство финансов опубликовало разъясняющие письма по подоходному налогу, пишет "Время новостей".

Вопрос налогообложения доставки работников транспортом организации до места работы и обратно удостоился отдельного разъяснения финансового ведомства. Минфин считает, что расходы компании на доставку персонала к месту исполнения служебных обязанностей не являются объектом для начисления единого социального налога (ЕСН) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ), только если сотрудники не имеют другой возможности добраться до работы. Например, общественным транспортом или на собственном автомобиле.

Если же работник пренебрегает всеми доступными ему способами приехать на работу самостоятельно, такая "роскошь", как возможность проехаться на служебном автомобиле, считается доходом работника, полученным в натуральной форме, с которого необходимо удержать подоходный налог.

При отсутствии общественного транспорта стоимость проезда работников на служебном налогообложению налогом на доходы физических лиц не подлежит, делается вывод в письме.