С начала года ДВЖД перевезла более 15,5 млн человек

За семь месяцев 2007 года на Дальневосточной железной дороге во всех видах сообщения отправлено 15 млн 791 тыс. человек, что составляет 103,2% к установленному заданию, с ростом на 1,7% к прошлому году. Об этом 8 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказали в службе по связям с общественностью ДВЖД.

С начала года пассажирооборот во всех видах сообщения составил 2 296,4 млн пасс-км с ростом на 0,1% к установленному заданию, в том числе в дальнем следовании - 1 662,6 млн пасс-км с ростом к плану на 0,9%. К отчету прошлого года пассажирооборот возрос на 0,6%, или на 13,3 млн пасс-км, в том числе в дальнем следовании с ростом - на 3,8% (60,5 млн пасс-км).

В службе по связям с общественностью отметили, что рост отправленных пассажиров в целом по дороге сложился за счет пригородного сообщения. За семь месяцев в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров составило 12 млн 815 тыс. человек, с ростом на 4,6% к установленному заданию, к отчету прошлого года количество отправленных пассажиров возросло на 2,7%, или на 338 тыс. человек.