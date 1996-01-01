В Хабаровске отмечен рост количества бизнесменов

План подготовки и проведения Дня предпринимателя утвержден в администрации Хабаровска.

Этот ставший в крае уже традиционным праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сегодня в Хабаровске общее число занятых в малом бизнесе уже превысило 95 тысяч человек, или 28 процентов от занятого в экономике населения.