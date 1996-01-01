Школьный автобус: Победителя "назначили"

Пополнение парка школьных автобусов в Приморье накануне учебного года оказалось под угрозой срыва. Планируемая поставка в школы 17 машин могла не состояться.

Как оказалось, одного желания и выделяемых на эти цели 15 млн руб. оказалось недостаточно. Кроме всего прочего необходим соревновательный процесс в виде тендера, который и определяет поставщика, в данном случае автобусов, для нужд администрации края. Однако планируемый в июле конкурс фактически не состоялся. Желающих поучаствовать в тендере не нашлось, за исключением вездесущего и "готового на все" "Дальтехмашсервиса".

В то же время только во Владивостоке минимум 10 компаний, способных поставить автобусы как отечественного, так и зарубежного производства. Но, судя из протокола заседания конкурсной комиссии, саму комиссию, равно как и администрацию края, этот факт нисколько не интересовал, а победитель уже назначен. Руководствуясь законом, даже в случае конкурсной несостоятельности, в течение 3 дней победитель, с небольшими оговорками технического плана, будет "назначен". Поэтому нам ничего не остается, как поздравить "Дальтехмашсервис" с победой в "честно" выигранном конкурсе!