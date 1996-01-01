Kelly Services дошла до Владивостока

Несмотря на то, что Дальний Восток представители крупных российских и международных рекрутинговых сетей долгое время считали малопривлекательным регионом для открытия филиалов, тенденция регионализации рекрутингового бизнеса дошла и до нас.

На протяжении 10 лет единственным игроком федерального уровня на местном рынке была компания "АНКОР во Владивостоке". Теперь филиал в Приморье открыло международное рекрутинговое агентство Kelly Services.

Владивосток стал семнадцатым городом страны, где компания открыла свое отделение. Kelly Services во Владивостоке будет оказывать весь спектр услуг компании: подбор постоянного и временного персонала, администрирование персонала, кадровый консалтинг и многое другое. Во Владивостоке агентство Kelly Services избегает работы по франчайзинговым схемам, поэтому во Владивостоке, как и в других городах, агентство открыло полноценное представительство, внедряя операционные процедуры и систему контроля их соблюдения, единую для всех офисов Kelly Services в 32 странах мира.

Руководителем отделения назначена Екатерина ЛОНШАКОВА, до Kelly Services работавшая начальником отдела набора и обучения персонала компании МТС.

Досье Kelly Services - международное агентство по подбору персонала, основанное в США в 1946 г. В России компания представлена в 16 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Великом Новгороде, Липецке, Перми, Чехове, Покрове, Новомосковске, Егорьевске, Барнауле, Нижнем Новгороде, Тюмени, Ростове-на-Дону.

Напомним, что первооткрывателем рекрутерских услуг на Дальнем Востоке стала российская компания "Анкор", которая первой из кадровых агентств пришла на дальневосточный рынок. Представительства "Анкора" были открыты в ключевых городах региона - Владивостоке и Хабаровске еще в 1995 г. Затем на рынке стали появляться и местные игроки, среди которых и развернулась основная конкуренция. В итоге выжили и завоевали рынок сильнейшие, среди которых агентство по подбору персонала "Карьера-Форум", кадровое агентство "Успех", КА "Проспект" и др. Всего на сегодняшний день в Приморье работает около 20 кадровых агентств.