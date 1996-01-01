ВМКТ обзавелся второй импортно-экспортной линией

Корейская судоходная компания "Донгнама Шиппинг" ввела в свое регулярное расписание контейнерной линии Пусан (Южная Корея) - Владивосток новый порт судозахода - Владивостокский морской рыбный порт.

Планируется, что судозаход на Владивостокский морской контейнерный терминал (ВМКТ, 100%-ная дочерняя компания ОАО "Владрыбпорт") будет осуществляться 1 раз в 2 недели с последующим уменьшением времени ротации до еженедельного. Это вторая импортно-экспортная контейнерная линия Владивостокского морского рыбного порта. На контейнерном терминале с 2005 г. действует линия Пусан - Владивосток компании ООО "Магистраль Контейнерные Линии" (Корея, Китай) с еженедельным судозаходом.