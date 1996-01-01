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Акционеры "Приморскугля" о дивидендах только мечтают

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Акционеры ОАО "Приморскуголь" (входит во Владивостокский филиал ОАО "СУЭК") на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2006 г., а чистую прибыль в размере 97,655 млн руб. направить на погашение убытков прошлых лет.

В совет директоров избраны 9 человек: генеральный директор ОАО "Приморскуголь" Александр ЗАНЬКОВ, главный бухгалтер ОАО "Приморскуголь" Антонина МАЙСТРЕНКО, начальник отдела по работе с ценными бумагами ОАО "Приморскуголь" Надежда ТАРАСОВА, заместитель управляющего Владивостокским филиалом СУЭК по финансам и экономике Елена МЕЛЬНИКОВА, заместитель управляющего Владивостокским филиалом СУЭК по корпоративной работе Александр СУРОВ, заместитель управляющего Владивостокским филиалом СУЭК по сбыту Юрий КОВАЛЬ, директор по производственным операциям ОАО "СУЭК" Владимир АРТЕМЬЕВ, главный специалист ОАО "СУЭК" Игорь ПЕЧЕНЬКОВ и Михаил ПАНОВ.

Досье

Уставный капитал АО "Приморскуголь" составляет 1 242 000 руб. Он разделен на 927 244 обыкновенные и 314 756 привилегированных акций номиналом 1 руб. 80,03% обыкновенных акций принадлежат АО "СУЭК".
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