Акционеры ОАО "Владивосток Авиа" на годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов за 2006 г. в размере 0,01 руб. на одну обыкновенную акцию номиналом 1 руб.

По итогам 2005 г. размер дивидендов составил 0,025072276102741 рубля на одну акцию. Таким образом, АО "Владивосток Авиа" снизит дивиденды в 2,4 раза.

АО "Владивосток Авиа" в 2006 г. в сравнении с 2005 г. увеличило чистую прибыль на 24,3%, до 20 млн 862,916 тыс. рублей.

Чистая прибыль АО по итогам 2006 г. распределена следующим образом: 1 млн 043,145 тыс. руб. - в резервный фонд, 5 млн 255,808 тыс. руб. - на выплату дивидендов, 14 млн 563,962 тыс. руб. - на финансирование инвестиционного проекта по реконструкции аэровокзала внутренних воздушных линий.