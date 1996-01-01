Компании-"однофамильцы" запретят

Возможно, вскоре компании не смогут использовать одинаковые фирменные наименования, даже если сами они различаются по организационно-правовой форме деятельности. Высший арбитражный суд (ВАС) разработал проект информационного письма, которое должно внести порядок в процесс рассмотрения дел о защите интеллектуальной собственности. Одно из самых новаторских предложений ВАС касается фирменных наименований. ВАС считает, что компании не могут носить одинаковое название, даже если у них разная организационно-правовая форма. Например, гипотетическое ООО "Звезда" может быть признано нарушителем прав ОАО "Звезда". По мнению судей, не должны быть использованы даже сходные фирменные наименования, например "Звезда" и "Звезда 1".