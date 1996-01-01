ФНС одобрила новый этап легализации зарплат

В очередном ДСП-письме налоговая служба определила порядок действий инспекторов при втором этапе легализации зарплат. Под пристальное внимание попадут только компании на общем режиме налогообложения, в которых работают более 50 человек, и те организации, которых в 2006 г. не вызывали на зарплатные комиссии. Прожиточный минимум больше учитываться не будет - письмо рекомендует инспекторам руководствоваться средним уровнем зарплат по видам экономической деятельности.