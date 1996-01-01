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Дальневосточная таможня ответила за резерв
Сегодня ДВТУ ФТС России буквально завалено письмами участников внешнеторговой деятельности (ВЭД) с просьбами дать квалифицированный ответ по поводу методов начисления таможенных пошлин.
Предприниматели не могут понять, почему на протяжении десятка лет при растаможке импорта оценку таможенной стоимости ведут сразу по шестому методу резервной стоимости, а не начинают с первой?
Вот, как прокомментировал правила растаможивания и. о. начальника управления Вячеслав ГОЛОСКОКОВ.
- Изначально, когда подается ГТД на ввезенный товар, декларант обязан самостоятельно заявить его таможенную стоимость одним из 6 методов определения таможенной стоимости, предусмотренных Законом Российской Федерации "О таможенном тарифе".
При этом основным является метод "по стоимости сделки с ввозимыми товарами", и только если он неприменим, по мнению декларанта, он вправе заявить таможенную стоимость, определенную иным методом, но также с соблюдением определенной последовательности.
Таким образом, сразу резервным (шестым) методом определить и заявить в таможенный орган таможенную стоимость может исключительно декларант по своему желанию.
Никто не вправе ограничить право декларанта заявить таможенную стоимость ввезенного им товара, определенную методом "по стоимости сделки с ввозимыми товарами", если такие ограничения не предусмотрены законом. Главными ограничениями для этого являются достоверность и документальная подтвержденность заявленных сведений. Для контроля достоверности в таможенных органах есть определенная методика и набор справочной ценовой информации на различные товарные группы. Есть практика изучения документов, и мы в большинстве случаев сразу не ставим под сомнение цену. Как правило, решению о недостоверности и тем более документальной неподтвержденности предшествует процедура изучения документов, в ходе которой выявляются признаки недостоверности, выставляется требование о предоставлении дополнительной информации.
И только после этого, получив необходимые дополнительные сведения, инспектор принимает решение о невозможности использования выбранного декларантом метода определения таможенной стоимости.
Как видим, процесс ее определения носит состязательный характер, и у декларанта во всех случаях есть право доказать правомерность использования избранного им метода и достоверность представленных им сведений. Это право ему дано ст.323 Таможенного кодекса Российской Федерации.
Особо хочу подчеркнуть, что мы готовы идти на контакт с участниками внешнеэкономической деятельности в деле определения достоверной стоимости импортных товаров.
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