Фискалов оставили без обеда

Федеральная налоговая служба, продолжая совершенствовать организацию взаимодействия с налогоплательщиками, утвердила Единый стандарт обслуживания налогоплательщиков (ЕСОН).

Точнее, утверждена новая версия Единого стандарта, так как, напомним, первый вариант ЕСОН был утвержден ФНС России 2 сентября 2005 г., говорится в пресс-релизе УФНС по Приморскому краю.

В "новом" ЕСОН более четко обозначены административные критерии - введена обязанность налоговых инспекторов носить бейджи, принимать посетителей весь рабочий день, без перерыва на обед, отвечать на все вопросы налогоплательщиков в вежливо-корректной форме.

На каждое из действий инспектора, выполнение которых приравнено к выполнению служебных обязанностей, установлено жесткое временное ограничение. Логическим же завершением этому, как и прежде, является требование: "Время ожидания в очереди при предоставлении услуги налоговым органом налогоплательщику не должно превышать 30 минут, при "пиковых" нагрузках - не более часа".

Следует добавить, что даже таких потерь времени налогоплательщик может избежать, если перейдет на сдачу отчетности по телекоммуникационным каналам связи - через Интернет.

В новом стандарте более четко прописаны сроки исполнения любой процедуры из всего сервиса предоставляемых налоговыми органами услуг населению. Например, уменьшились сроки рассмотрения заявления и направления (выдачи) справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам - на это теперь отводится 5 рабочих дней, то есть вдвое меньше, чем в первом варианте стандарта.

Выдача лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции теперь будет осуществляться в течение трех дней после принятия соответствующего решения. Время рассмотрения заявки на получение специальных марок для маркировки и выдачи табачной продукции уменьшится на 5 рабочих дней.

Временные ограничения на все остальные контакты налогового инспектора и налогоплательщика, прописанные в Едином стандарте, остаются без изменений. Напомним, 5 рабочих дней понадобится на то, чтобы поставить на учет или снять с учета физическое лицо, не относящееся к индивидуальным предпринимателям, предоставить налогоплательщику в электронном виде сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 10 рабочих дней уйдет на рассмотрение заявления индивидуального предпринимателя, желающего получить патент для применения упрощенной системы налогообложения; 30 дней - на информирование по письменному запросу налогоплательщика (со дня подачи запроса). Такой же временной предел определен и для рассмотрения письменных заявлений граждан на предмет получения ими имущественного налогового вычета.

Приказ ФНС России размещен на сайте (www.r25.nalog.ru) Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю.