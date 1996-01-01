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Властям предложено МОТать на ус
Впервые представитель профсоюзов Приморья принял участие в работе 96-й сессии Международной организации труда. О том, чем занимается эта международная организация, ДДГ "ЗР" рассказал председатель Федерации профсоюзов Приморского края Виктор ПИНСКИЙ:
- Главная заслуга МОТ в том, что это единственная организация, которая защищает права трудящихся во всем мире. Ее сотрудники посещают разные страны, рассматривают жалобы, работают с правительствами и работодателями, разбираются с нарушениями, несмотря на то, что делать это приходится в государствах с разными режимами и законами. Когда видишь это, понимаешь, какое значение придается соблюдению трудовых прав на международном уровне. К сожалению, в России это еще не так - у нас даже министерство труда было ликвидировано. Хотя, конечно, есть страны, где просто людей убивают за то, что они пытаются защищать чьи-то трудовые права. Перед нами, например, выступил лидер профсоюзов Колумбии, который рассказал, как в стране расстреливают 100-200 профсоюзных лидеров в год.
- Как работа сессии повлияет на трудящихся Приморья?
- На этой сессии была принята Конвенция по рыболовству №188. Она определяет минимальные международные стандарты отрасли. Более того, 80% конвенций МОТ - морские. Сейчас нужно добиваться ратификации этой конвенции Россией. За последние 8 лет Россия не ратифицировала ни одной конвенции, хотя является членом МОТ.
- Тогда в чем смысл этих конвенций, если ратифицировать и соблюдать их не обязательно?
- Страны, ратифицировавшие конвенции, обязаны их соблюдать и соблюдают. Остальные - каждый год отчитываются по проделанной работе. Да, МОТ не может вводить какие-то санкции в их отношении, но может ходатайствовать об этом перед ООН, структурой которой является. Например, в этот раз сессия решала вопрос Белоруссии. Она будет лишена генеральных преференций в торгово-экономической сфере и таким образом будет терять около $400 млн в год.
- Давайте вернемся к морским конвенциям. Почему последнюю, рыболовную, два года не могли принять?
- Процесс принятия конвенций МОТ сложный. В этой организации действует трипартизм - то самое социальное партнерство, которое мы строим сейчас в России. Сторона трудящихся представлена одним участником, сторона работодателей тоже, а сторона правительства - двумя. Подготовка конвенций предполагает длительную работу, и часто группы трудящихся или работодателей одной и той же страны могут быть за принятие конвенции, а группа правительства против. С каждым годом договариваться все сложней. Если раньше принимали по 8-9 конвенций в год, то, например, с 2003 по 2006 г. - не было принято ни одной. Тем не менее несоблюдение конвенций или рекомендаций МОТ влияет на политический имидж страны. Для таких организаций, как ООН или Евросоюз, нарушения трудовых прав в стране являются значимой характеристикой режима. Это отлично понимают в правительствах разных стран, и это позволяет МОТ разрешать серьезные проблемы. Например, именно вмешательство этой организации заставило Россию предпринять определенные шаги для прекращения практики массовых невыплат заработной платы в 90-х годах.
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