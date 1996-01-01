Нового управляющего ДВ-филиала "Евросети" призвали из Сибири

Новым управляющим Дальневосточного филиала компании "Евросеть" назначен Сергей ХЛЫСТОВ, до этого работавший заместителем управляющего Сибирского филиала "Евросети" по работе с регионами.

"Основные задачи, которые поставило передо мной руководство компании - оптимизация бизнеса, повышение рентабельности и сокращение издержек, - отметил новый управляющий. - Развитие сети на Дальнем Востоке будет продолжаться: планируется перенос ряда уже существующих салонов и открытие новых магазинов в местах с высокой проходимостью". Напомним, что в настоящее время в ДФО действуют 183 салона связи "Евросеть".