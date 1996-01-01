Мораль без рыночных признаков

Встречные иски, инициирование проверок контролирующими органами, ложные доносы - далеко не полный перечень мер, которые используют в корыстных целях отдельные бизнесмены.

Делается все это для того, чтобы обогатиться, зачастую за чужой счет. Но сегодня общество уже не прощает темные пятна в бизнесбиографии. Например, служба безопасности крупного порта отказала в заключении контрактов предпринимателю, на которого, по заявлению его бывших соучредителей, завели уголовное дело по обвинению в присвоении и растрате имущества. Но этим дело не закончилось - расследование махинаций с чужим имуществом продолжается, однако желание добиться правды вызвало встречное заявление, и теперь уже обе стороны давнего конфликта фигурируют в отчетах правоохранительных органов.

Начиналось все в недалеком 2003 г., когда трое учредителей компании, занимающейся строительством железных дорог и сопутствующими видами деятельности, разошлись во взглядах на будущее своего предприятия. Пока шли разговоры, директор компании Александр ШАСТУН решил тайно разрубить гордиев узел межкорпоративных взаимоотношений. Для этого он зарегистрировал ООО со схожим названием и начал переводить туда активы предприятия, в котором был хоть и генеральным директором, но все же лишь одним из трех учредителей. Узнав об этом, двое совладельцев компании, которая была зарегистрирована как ЗАО, решили положить этому конец, благо законодательство об акционерных обществах было на их стороне. Но, как оказалось, их желание вернуть имущество ЗАО стало лишь началом долгих судебных тяжб и разбирательств.

Отстранив Шастуна от должности генерального директора ЗАО, остальные учредители обнаружили, что их компания осталась без нажитого совместной деятельностью имущества. Исчезло практически все - строительные материалы, вместе с двадцатифутовыми контейнерами, в которых они хранились, а также оборудование и оснащение офиса. Причем большая часть оборудования не принадлежала обществу - их полноправным владельцем был один из обманутых учредителей, он помимо строительства занимался внешнеэкономической деятельностью, то есть ввозил спецтехнику и оборудование. Это в конечном счете и послужило поводом для заведения уголовного дела.

На имущество был наложен арест, часть имущества удалось обнаружить и изъять. И как бывший директор ни пытался вернуть ситуацию в хозяйственное амплуа, ему это не удалось. На него все же было заведено уголовное дело по фактам присвоения (растраты) и злоупотребления должностными полномочиями. Однако расследование этих эпизодов затянулось практически на два года. В то же время был использован контрприем: встречным заявлением одного из обманутых учредителей попытались обвинить в хищении принадлежавшего ему же имущества. В том же 2003 г., практически сразу после смещения с должности гендиректора, один из обманутых учредителей увидел на дороге города принадлежащий ему грузовик. Оказалось, что предприимчивый бизнесмен зарабатывал на нем деньги. Обманутому предпринимателю ничего не оставалось, как забрать грузовик.

Возможно, на это и был расчет, поскольку сразу же на него было заведено дело о хищении. И хотя сразу разговор с милицией ограничился написанием объяснительной, это дело из ниоткуда возникло аж через два года. Причем формулировка "самоуправство" в нем непостижимым образом превратилась в "кражу". Еще один примечательный момент - дело всплыло после того, как сотрудники милиции все же обязали бывшего директора подписать ознакомление с обвинением. Конечно, перед этим участники конфликта пытались найти мирный выход из сложившейся ситуации. Разговаривали, привлекали даже известных в определенных кругах личностей в качестве третейских судей. Но все оказалось тщетно, несмотря на наличие акта о разделе имущества, отдавать долю своим бывшим соучредителям Шастун не захотел.

При этом люди, которых он привлек в качестве поручителей, ответственность за то, что он отдаст присвоенное, брать на себя не стали. Вместо того, чтобы решить вопрос по-честному, ведь долг не такой уж и большой и на финансовых показателях его строительной фирмы эта сумма отразится не сильно, Шастун предпочел пойти другим путем. Сегодня он действует, так сказать, в правовом поле, подавая жалобы в контролирующие органы и привлекая городскую прокуратуру, где у него, как оказалось, есть довольно влиятельные покровители. Примером тому служат проверки, обрушившиеся как снег на голову на бизнес бывших соучредителей, который они, кстати, создали с чистого листа, уже после того, как узнали о хищении активов предприятия. Так, деятельность их компании в течение месяца проверял земельный комитет, Управление Росприроднадзора, местный участковый, Примлесхоз, краевой и городской отделы охраны окружающей среды, а также районная налоговая инспекция. Как потом удалось узнать, жалобы, поданные якобы от лица жильцов близлежащих домов, оказались фиктивными. Людей, которые будто бы обеспокоились деятельностью предпринимателей, по указанным адресам найти не удалось. Да и самих нарушений контролеры также не обнаружили, кроме того, результаты проверки налоговой инспекции оказались составлены с нарушением правил, и теперь уже налоговикам предстоит отвечать перед законом.

Вот такой, постоянно пересекающейся параллелью продолжается это дело. Бывшие учредители не общаются между собой, в результате обоюдных действий все потеряли уже больше, чем надеялись приобрести. Но сдаваться никто не собирается, суды по этим делам назначены на сентябрь, и прийти к мировому соглашению будет уже трудно.

При этом те, кто пострадал от одностороннего разделения имущества, уверены в своей правоте, но и тот, кто все это начал, также сдаваться не собирается. Позиция же правоохранительных органов остается неизменной, их интересует больше расследование конкретных преступлений, а не восстановление справедливости. И это вполне понятно, ведь за чистоту рядов должно бороться общество. Первые итоги этой работы уже видны, ведь с бизнесменом, на которого заведено уголовное дело по хищению и растрате, да еще в отношении соучредителей, не каждый захочет работать. Придет время, которое, как известно, всегда все расставляет по своим местам, и предприниматели, променявшие мораль на чужое имущество, навсегда исчезнут с рынка, который попросту вытолкнет их туда, где им и место.