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"Южный приморский терминал" будет специализироваться на обработке грузов в контейнерах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Владивостокский морской торговый порт определил для себя ключевые виды грузов, на которых будет специализироваться в средне- и долгосрочной перспективе. Как заявил в докладе на Первом Тихоокеанском экономическом конгрессе генеральный директор ОАО "ВМТП" Вячеслав Перцев, в соответствии с утвержденной Стратегией развития порта до 2015 г. порт Владивосток будет специализироваться на обработке грузов в контейнерах, накатных грузов (автомобили и тяжелая техника), продукции лесопромышленного комплекса (пиломатериалы и целлюлоза).

Напомним, что некоторое время назад по инициативе ОАО "ВМТП" при поддержке администрации Приморского края было принято решение о строительстве припортового (вынесенного за пределы ВМТП и города Владивосток) грузового терминала "Южный приморский терминал" (ЮПТ), главной задачей которого было определено снижение влияния различного рода дестабилизирующих факторов на работу портов, приводящих к скоплению вагонов и судов, и обеспечение ритмичности в работе морского и железнодорожного транспорта.

"Сегодня с учетом анализа потребностей транспортных компаний, обеспечивающих транспортировку грузов через юг Дальневосточного региона России как в экспортно-импортном, так и в транзитном направлениях, планируемая специализация транспортно-логистического комплекса "ЮПТ" изменена (прежде всего, терминал будет специализироваться на обработке грузов в контейнерах), а состав функций существенно расширен", - заявил В.Перцев.

По его словам, проект призван увеличить возможности транспортной системы юга Дальнего Востока. По сути, это общий "сухой порт", принявший от морских собратьев транспортно-распределительные функции: координацию и взаимодействие различных видов транспорта, выполнение всего комплекса логистических операций с грузами и контейнерами, включая краткосрочное и длительное хранение, формирование судовых и вагонных партий, укрупнение грузовых мест, своевременное выполнение необходимых таможенных и других процедур, экспедирование и переадресовку грузов.

"Такая схема работы - "порт - припортовый логистический терминал" - сегодня широко применяется в ключевых транспортных узлах стран АТР, что действительно позволяет улучшать координацию работы припортовых ж/д станций, автотранспорта, судовладельцев, как следствие, перерабатывать значительный по мировым меркам объем грузов в контейнерах и обеспечивать уровень сервиса, соответствующий мировым стандартам по качеству и скорости обработки грузов", - считает В.Перцев.

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