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Транссиб остался без транзита
Повышение стоимости железнодорожной перевозки по Транссибу привело к прекращению регулярного транзита на Европу, сообщил в докладе "Параметры конкурентоспособности транспортного коридора "Восток-Запад" в рамках Первого Тихоокеанского экономического конгресса генеральный директор ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) Евгений АМБРОСОВ.
"По результатам перевозок в 2006-2007 гг. следует констатировать, что Транссиб прекратил свое функционирование в качестве транзитного коридора. Если до конца 2005 г. основные параметры маршрута были сбалансированы, что обеспечивало постепенный рост объемов перевозки транзита, то с 1 января 2006 г. этот баланс был нарушен резким повышением стоимости железнодорожной перевозки. Резкое снижение объемов транзитных перевозок стало причиной системного сбоя. Потерян темп. Если раньше блок-трэйн (схема "блок-трэйн" предусматривает вывоз контейнеров по железной дороге до припортовых терминалов. - Прим. авт.) на Финляндию уходил чуть ли не каждый день, то сейчас отправка возможна только одиночными платформами", - сообщил гендиректор ДВМП.
По его словам, при действующих тарифах вернуть потерянные объемы не представляется возможным.
"Приходится признать, что сервис на Европу отсутствует. Предпринятое в марте 2007 г. снижение стоимости железнодорожной перевозки было уже недостаточным, чтобы вернуть потерянные объемы. Новый транзитный тариф Минтранса действует для контейнерных поездов, собрать которые, при практически нулевом объеме перевозок, не имеется возможности", - сказал Е.Амбросов.
Он подчеркнул, что "необходимо заново строить систему ж/д перевозок транзита, а любое строительство требует инвестиций".
По мнению Е.Амбросова, выход из сложившейся ситуации - резкое снижение стоимости перевозки, применение инвестиционного тарифа с целью восстановления грузопотока и организации работы контейнерных поездов под этот грузопоток.
Гендиректор ДВМП также акцентировал внимание на том, что отличительной чертой Транссиба является необходимость оценки максимального и минимального уровней транзитного времени, вызванной нестабильностью сроков доставки.
"Колебания сроков доставки по Транссибу в основном связаны с проблемами, возникающими в пунктах стыковки различных видов транспорта. При достаточно стабильном времени транспортировки на морских и железнодорожных участках время нахождения в портах колеблется в зависимости от сроков таможенного оформления и наличия подвижного состава. Увеличение транзитного времени не только сужает географию конкурентоспособности России в мировых перевозках, но и в ряде случаев приводит к полному отказу клиентов от использования транзитных коридоров России", - констатировал Е.Амбросов.
В свою очередь, генеральный директор ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК) Джон СКУРТИС считает, что при отсутствии транзита загруженность Транссиба в большей степени обеспечивается за счет динамичного прироста контейнеров импортного направления.
"С момента повышения ставок железнодорожного тарифа на перевозку транзита прошло чуть более года. За это время участники транспортного процесса, работа которых ранее зависела от транзитного грузопотока, перестроили схемы доставки контейнеров из Азии в Европу. Часть контейнерного транзитного потока ушла на море, другая часть, которую ранее было принято считать "скрытым" импортом, все же осталась на Транссибе, но стала декларироваться как импорт", - говорит Д.Скуртис.
В частности, контейнерный терминал Восточной стивидорной компании, в структуре грузооборота которого ранее транзит составлял 31%, а сегодня практически равен нулю, активно наращивает объемы контейнеров импортного направления. По итогам первого полугодия 2007 г., переработка импорта на терминале выросла на 44%, в то время как прирост импорта в суммарном обороте портов России составляет около 20%.
"Сегодня при отсутствии транзита загруженность Транссиба в большей степени обеспечивается за счет динамичного прироста контейнеров импортного направления. Таким образом, роль Транссибирской магистрали в логистической цепочке доставки контейнерных грузов из стран Азии в Европу по-прежнему велика. Однако не секрет, что сегодняшний Транссиб готов принять и гораздо больший объем контейнеров, следующих в Россию и Европу через дальневосточные порты. По предварительным оценкам, грузооборот ВСК по итогам 2007 г. может достигнуть показателя в 360-380 тыс. TEU. Существующие мощности предприятия позволяют и далее наращивать грузооборот компании, обеспечивая переработку более 500 тыс. TEU в год", - продолжает Д.Скуртис.
Тем не менее сегодня все участники транспортно-логистического процесса понимают, что увеличение темпов перевалки контейнеров напрямую зависит от потенциальной способности портовой и железнодорожной инфраструктуры обеспечить полный бесперебойный цикл обработки и транспортировки возрастающих объемов.
"В частности, акционерами ВСК принята инвестиционная программа, которая позволит в несколько раз превысить имеющуюся сегодня мощность терминала. В то же время подобные действия целесообразны только при условии значительного увеличения пропускной способности станции Находка-Восточная. Давно назрел вопрос строительства второго парка железнодорожной станции. Возможность железнодорожной инфраструктуры обеспечить оперативную отправку большего количества контейнерных поездов позволит терминалу ВСК значительно увеличить темпы перевалки контейнеров, а значит, дать дополнительный приток контейнерных грузов на Транссиб. При этом мы говорим о потенциальной возможности терминала переваливать транзит, который все же пока рано полностью сбрасывать со счетов. Последние меры Минтранса России по снижению ставки железнодорожного тарифа на перевозку транзита говорят о вероятности постепенного возвращения транзитных грузов на Транссиб.
Однако кроме льготного тарифа на транзит, грузоотправителю нужна уверенность, что правила игры будут неизменными долгие годы. Тем не менее выводы и прогнозы делать пока рано. Должно пройти какое-то время, чтобы транспортное сообщество выработало новые удобные и выгодные схемы доставки транзитных контейнеров", - констатировал гендиректор ВСК.
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