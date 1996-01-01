Кто такой таможенный брокер

Таможенный брокер - это коммерческая компания, которая вправе декларировать товары и транспортные средства, в том числе представлять таможенному органу документы и сведения, предъявлять декларируемые товары, обеспечивать уплату всех таможенных платежей и пошлин, НДС и акцизов. Деятельность таможенных брокеров в России лицензируется и регламентируется Таможенным кодексом, а также рядом постановлений правительства и приказов Таможенной службы РФ.

По состоянию на сегодняшний день в Реестр таможенных брокеров включено около 500 организаций. На Дальнем Востоке официально действуют 39 организаций таможенных брокеров, хотя не все из них имеют в регионе свои представительства или филиалы.