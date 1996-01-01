Минфин предлагает лимитировать сделки

Минфин в подготовленном и переданном в МЭРТ проекте закона об изменениях и дополнениях в НК предлагает введение миллионнорублевого лимита сделок как меру борьбы с трансфертным ценообразованием, совершаемым с целью занизить налоги. Об этом сообщают "ФК-Новости".

Речь идет о том, чтобы ввести порог в один миллион рублей для всех контролируемых сделок, пояснила, выступая на заседании рабочей группы при ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики представитель Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Светлана ХОЛЕВА.

По ее словам, если порог превышен, если сумма доходов-расходов по сделке превышает миллион рублей, налогоплательщики должны будут готовить документы по совершаемым ими контролируемым сделкам с обоснованием применяемых цен, методов их определения.