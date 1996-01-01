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Налоговая взрастит "сознательных" граждан
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Налоговая инспекция решила ввести новые методы борьбы с теневыми арендодателями и привлечь к этому простых граждан.
Самостоятельно с этой проблемой налоговики справиться не могут, так как отыскать и выяснить, кто именно незаконно сдает квартиру, в больших городах крайне сложно, поэтому они призвали россиян звонить по специальным телефонам доверия, если те посчитают, что их соседи получают деньги от арендодателей, но не платят подоходный налог. Глава Федеральной налоговой службы Михаил МОКРЕЦОВ, сообщает "Утро.Ru", заявил на днях: "Мы очень рассчитываем на поддержку сознательных граждан, которые наблюдают за тем, как соседи сдают квартиру и как часто там появляются незнакомые люди".
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