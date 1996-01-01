Ставки для элитной недвижимости могут повысить

Предложения Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) по введению повышенных налоговых ставок для элитной недвижимости и льготных - для недвижимости, не являющейся предметом роскоши, могут быть рассмотрены, считают в Минфине России.

ТПП РФ, сообщает Dom-s.org, весной выступила с предложением при проработке вопросов введения местного налога на недвижимость с физлиц предусмотреть повышенные налоговые ставки для налогообложения элитной недвижимости в сочетании со льготным налогообложением жилья, занимаемого по соцстандартам, земельных участков для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, дач, гаражей и иной недвижимости, не являющейся предметом роскоши. Свои рекомендации в письменном виде ТПП РФ направила в Минфин.

Предлагаемые предложения могут быть рассмотрены при подготовке данного законопроекта ко второму чтению в Госдуме.