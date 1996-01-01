Налоговый самоконтроль

Федеральная налоговая служба (ФНС) нашла способ борьбы с коррупцией внутри себя. Как стало известно, глава ФНС Михаил МОКРЕЦОВ подписал приказ о создании комиссий, на которых будет оцениваться соответствие поведения чиновников статусу госслужащих и урегулироваться конфликты интересов.

Задача комиссии - не допустить ущемления прав граждан, компаний и государства из-за личной заинтересованности налоговиков. Эксперты сомневаются в эффективности такой меры, поскольку большинство членов комиссии будут являться сотрудниками ФНС.

Комиссии будут состоять из чиновников ФНС и независимых экспертов - в пропорции пять к двум, а возглавит новое образование замглавы ФНС Евгений ВЕЧКО. Как сказано в приказе, они должны будут собираться каждый раз, когда от компании или частного лица будет получена информация о совершении налоговым служащим любого ранга и должности поступков, порочащих его честь и достоинство. Также поводом для разбирательства может стать некорректное поведение чиновника, непрофессионализм, нелояльное отношение к обычаям или особенностям различных этнических и социальных групп. Подозрения фискала в действиях, направленных на личное обогащение за счет использования служебного положения, также будут рассматриваться на комиссии.

Контролеры обязаны будут в течение двух месяцев рассмотреть и проверить сведения, в которых указано конкретное нарушение конкретного налоговика, а также источник получения информации. Если глава комиссии посчитает, что доказательства личной заинтересованности сотрудника имеются, он поставит в известность руководство госслужащего.

В этом случае сотруднику грозит отстранение от должности до принятия окончательного решения комиссией. В итоге разбирательства комиссия должна вынести вердикт: либо об отсутствии конфликта интересов, либо рекомендации к его устранению.