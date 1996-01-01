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В Приморье осталось 97 рынков
С 1 августа изменилась система организации розничных рынков: у каждого из них появилась своя управляющая компания.
Как сообщили в департаменте лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка администрации Приморского края, сегодня разрешение на право организации розничных рынков на территории края получили 97 управляющих компаний. Опасения, высказанные на круглом столе ДДГ "ЗР" предпринимателями Владивостока и Уссурийска в мае 2007 г., оправдались лишь частично. Большинство рынков смогли доказать свое соответствие требованиям федерального законодательства и прошли перерегистрацию. Еще 36 рынков сейчас находятся в стадии развития. Всего до 2010 г. в крае запланировано разместить 133 розничных рынка, подчеркнула пресс-служба края.
Федеральный закон, устанавливающий новые правила организации розничных рынков, определил "переходный период" до 1 августа 2007 г. К этому времени владельцы рынков должны были создать управляющую компанию, составить реестр продавцов, получить паспорт безопасности, привести рынок в соответствие с санитарными, архитектурными, пожарными нормами. В Приморье создана вся необходимая нормативная база, регулирующая деятельность розничных рынков. Юридические лица, владеющие розничными рынками Приморского края, прошли перерегистрацию в муниципалитетах, а также привели рынки в соответствие. Департаментом лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка администрации края ведется реестр розничных рынков - http://primorsky.ru/reestr/.
Остается только напомнить, что вся эта чехарда с бумагами была затеяна во имя защиты местного сельхозпроизводителя. И закон даже предусматривает упрощенную форму договора о предоставлении торгового места на розничном рынке гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством и животноводством. А закончилось все переделом: мелкие торговые зоны свернули свою работу, а на крупных рынках как не было крестьян, так и не появилось. В лучшем случае они остались у обочины трассы. Если контролеры дозволят...
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