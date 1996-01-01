ДВМП в ходе допэмиссии привлекло $206 млн

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в минувшую пятницу завершило размещение дополнительной эмиссии акций на 13% от увеличенного уставного капитала.

"Компания от реализации дополнительной эмиссии привлекла $206 млн. Из этих средств около $171 млн поступило от существующих акционеров, и порядка $35 млн были привлечены с рынка в ходе открытой подписки", - сообщила пресс-служба пароходства.

В ДВМП отмечают, что основные акционеры полностью реализовали свое преимущественное право, и структура собственности компании практически не изменилась.

По словам первого заместителя генерального директора ДВМП по экономике и финансам Юрия ГИЛЬЦА, "спрос на акции дополнительной эмиссии был высок, и мы не смогли удовлетворить все заявки, поступившие по открытой подписке, несмотря на то, что акции продавались по цене, очень близкой к рыночной. Привлеченные средства будут направлены частично на снижение долговой нагрузки компании, а частично на финансирование инвестиционной программы".

Средства от размещения планируется направить на финансирование инвестиционных проектов пароходства, в том числе, возможно, на приобретение пакета акций в ОАО "Владивостокский морской торговый порт".