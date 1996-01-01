От имени государства, в интересах заказчиков

В этом году Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростехинвентаризация" отмечает два юбилея: 40-летие со дня своего создания и 80-летие технической инвентаризации как отечественной отрасли.

Сегодня, когда развитие Дальнего Востока приобретает черты национальной программы, а в регионе возрождается промышленность и идет развитие экономики, задачи по инвентаризации объектов капитального строительства и учету объектов недвижимости в Едином государственном реестре (ЕГР) становятся особенно актуальными. По результатам технической инвентаризации и учета объектов субъекты Федерации, муниципальные округа получают возможность корректировать планы своего развития, расширяется градостроительная деятельность, растет инвестиционная привлекательность территорий. Как следствие увеличивается налоговая база, местные власти получают возможность более эффективно решать социальные вопросы и т.д. Дальневосточное представительство ФГУП "Ростехинвентаризация" видит в этом и свою заслугу.

Действуя в интересах государства и от имени государства, руководствуясь его законами и нормативными актами, предприятие обеспечивает интересы своих заказчиков как в органах государственной власти, так и в органах местного самоуправления. При этом выстраивается оптимальная модель взаимоотношения бизнеса и власти. Руководство представительства участвует в оперативном решении насущных задач, связанных в том числе с выполнением крупных региональных и межрегиональных заказов.

Сегодня Дальневосточное представительство ФГУП "Ростехинвентаризация" - предприятие с разветвленной сетью филиалов по всему Дальнему Востоку. Все они имеют хорошую материально-техническую базу, новейшее профессиональное оборудование, используют единый программный комплекс на основе полной автоматизации рабочего процесса. Дипломированные специалисты представительства постоянно повышают свою квалификацию в дальневосточных вузах и на семинарских курсах, руководят которыми ведущие специалисты головного предприятия.

Региональные филиалы ФГУП "Ростехинвентаризация" располагают самой полной архивной базой документов об объектах недвижимости на своих территориях. Это позволяет им решать задачи любой сложности.

Одной из наиболее важных задач, которую в этом году решает Дальневосточное представительство ФГУП "Ростехинвентаризация", является формирование единой базы объектов кадастрового учета. Единая база будет включать в себя земельные участки, территориальные, функциональные зоны, стоящие на них здания и сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и пр. По ним будет вестись государственный кадастровый учет в электронном виде, удобном для работы как для самих специалистов предприятия, так и для их клиентов. При этом все объекты недвижимости получат кадастровую оценку. На основании ее объекты будут облагаться налогами, ее можно будет использовать при судопроизводстве и т.д.

Работа с недвижимостью, в том числе с той, которая находится в состоянии постоянного развития - строительства, реконструкции, модернизации, - основа деятельности ФГУП "Ростехинвентаризация". Сегодня его региональными подразделениями ведутся адресные реестры для муниципалитетов, выдаются техпаспорта, выписки и пр., выполняются геодезические работы, услуги по кадастровой оценке земель поселений. И в этой работе на территориях им нет равных, о чем свидетельствуют победы на конкурсах на получение государственных заказов. Например, в Республике Саха (Якутия), Приморском крае, Магаданской и Сахалинской областях.

Спектр услуг, которые оказывают филиалы ФГУП "Ростехинвентаризация" клиентам, постоянно растет. Увеличиваются объемы работ по геодезии и землеустройству, топографической съемке объектов и межеванию объектов землеустройства, определению координат опорно-межевой сети, обследованию технического состояния фундаментов, подготовке и оформлению проектов переустройства и юридическому сопровождению сделок как для юридических, так и для физических лиц.

Залогом надежности и устойчивости предприятия сегодня является его государственный статус. Его собственниками являются федеральные агентства: "Роснедвижимость" и "Росимущество". С этими структурами предприятие поддерживает тесное сотрудничество.

Работа отделов и каждого работника филиалов и отделений ФГУП "Ростехинвентаризация" ведется на плановой основе и защищена бюджетным финансированием. Это значит, что заказчики могут быть уверены в постоянном и надежном взаимодействии с ними как с представителями уполномоченного государственного органа.

Сегодня ФГУП "Ростехинвентаризация" работает не только с предприятиями регионального значения, но и с крупными национальными монополиями, которые разворачивают свою деятельность на дальневосточных землях. Например, такими, как Центральный банк России, РАО ЕЭС России, ОАО "Российские железные дороги (РЖД)", ОАО "Газпром", ОАО "Роснефть" и другие.

По заданию ОАО "РЖД" ведется большая и сложная работа по "разбивке" железнодорожных комплексов на отдельные объекты и их инвентаризация.

Особые условия сотрудничества сложились с министерством строительства Хабаровского края. Со статусными заказчиками работают отделы, получившие на это особые полномочия. Но ко всем своим клиентам предприятие относится в соответствии со своим корпоративным девизом - "Качество и быстрота". Филиал и его отделения всегда готовы выступить в роли подрядчика, который сделает инвентаризацию и оценит реальные объекты на территории ДВФО и России. Вся эта работа будет выполнена в режиме "единого окна". Предприятие полностью перешло на электронные методы работы, что позволяет выполнять заказы намного быстрее, чем прежде. Во всех филиалах продолжается оцифровка архивов.

Предприятием ведется большая работа по инвентаризации инженерных сетей дальневосточных городов и поселений. При этом создаются их сетевые карты, которые станут надежной основой развития систем жизнеобеспечения и решения градостроительных задач.

Сетевые карты по инициативе Дальневосточного представительства ФГУП "Ростехинвентаризация" предложено ввести в Государственный кадастр объектов недвижимости. Это позволит обеспечить необходимой информацией органы власти, девелоперов, архитекторов, строителей и прочих специалистов, занимающихся развитием населенных пунктов, предприятий, зон различного назначения. А также позволит выбирать оптимальные решения для осуществления инвестиционно-строительных проектов, правильно и технически грамотно выполнять привязку к сетям новых объектов, учитывая их параметры, возможности модернизации и замены на новые.

После оперативной помощи Корякии в устранении последствий землетрясения в этом году по просьбе администрации округа была продолжена работа по инвентаризации ветхого жилья, подлежащего сносу. Уже созданы сетевые карты по населенным пунктам бывшего автономного округа, что дало начало плановой инвентаризации объектов недвижимости.

Немного более года тому назад был воссоздан филиал ФГУП "Ростехинвентаризация" по Хабаровскому краю, который пришел на рынок в условиях жесткой конкуренции. В короткий срок ему удалось завоевать доверие крупных заказчиков, ведущих строительство комплексов элитного и доступного жилья, объектов соцкультбыта и благоустройства не только в г. Хабаровске, но и в других городах и поселках края. Динамично развивается филиал в Магадане. Традиционно стабильно и эффективно работает филиал в Приморском крае, который можно считать базовым для Представительства в ДВФО.

Специалисты ФГУП "Ростехинвентаризация" начинают инвентаризацию объектов еще на стадии строительства, что позволяет сократить время сдачи их в эксплуатацию. Техническая документация готовится одновременно с последними действиями строителей. Работа ведется комплексно - и по самим зданиям, и по инженерным сетям, обслуживающим их.

ФГУП "Ростехинвентаризация" имеет лицензию на проведение проектных работ, а также работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, что позволяет предприятию расширить круг своих клиентов. Представительство "Ростехинвентаризации" работает в тесном партнерстве с проектным институтом, что дает возможность оказывать услуги комплексно. Активно развиваются услуги и по оценке объектов недвижимости.

Инвентаризаторы заинтересованы в партнерстве с грамотными застройщиками. Учитывая, что российское законодательство и ведомственные документы часто меняются, специалисты ФГУП "Ростехинвентаризация" проводят семинары для строителей, на которых знакомят их с технологией оформления документации по паспортам сдаточных объектов.

В своей деятельности дальневосточные филиалы ФГУП "Ростехинвентаризация" опираются на современные достижения науки и имеют тесные связи с профильными институтами, готовящими для них кадры и методики работы. Например, с кафедрой геодезии и землеустройства Тихоокеанского университета г.Хабаровска, с подразделениями Приморского института государственного и муниципального управления. Взаимодействие с ними позволяет привлекать на предприятие молодых специалистов с высоким уровнем подготовки.

Подробную информацию о работе Дальневосточного представительства ФГУП "Ростехинвентаризация" и его филиалов можно найти на сайте dvfo.rosinv.ru

Мнение Олега Зангиева, заместителя руководителя представительства ФГУП "Ростехинвентаризация" в ДВФО

В представительстве создана рабочая группа по работе с корпоративными клиентами. В его функции входит взаимодействие с федеральными структурами и их представительствами в регионе. Группа работает с крупными корпоративными клиентами. Это значительно упрощает процедуру согласования технических проектов, мониторинг реализации этих проектов, контроль за соблюдением сроков и качеством их выполнения. Имея филиалы по всем регионам ДВФО, предприятие может оперативно решить все проблемы реализуемых проектов на всех территориях, в том числе и за счет перераспределения заказов. Так, специалисты хабаровского филиала недавно выполняли несколько крупных заказов для сахалинских предприятий.

Руководство предприятия понимает, что нужно быть готовыми к огромным объемам работы, и готовит к этому свои коллективы. Перспективы связаны с осуществлением крупнейших проектов, которые планируются на уровне государства. Правительством России в ближайшее время должна быть принята новая редакция программы социально-экономического развития Дальнего Востока, в которую включены масштабные проекты инфраструктурного плана: развитие сетей магистральных нефте- и газопроводов, тысячи километров новых дорог и ЛЭП, строительство морских портов, аэропортов и т.д. Помимо этого на подходе строительство в Приморском крае крупнейшего комплекса развлечений - игорной зоны. Значительный объем работы предприятия связан с объектами обустройства сахалинских месторождений углеводородов. Уже сегодня специалисты предприятия провели работу на магистральном нефтепроводе "Береговой комплекс подготовки"(БКП) "Чайво" -нефтеотгрузочный терминал Де-Кастри в Сахалинской области и Хабаровском крае. Выполнили техническую инвентаризацию морской платформы "Орлан", с постановкой на учет в ЕГР сведения об объектах градостроительной деятельности.

А там, кто знает, может быть, и станет реальностью проект, который активно продвигает администрация Сахалинской области, - строительство мостового / тоннельного перехода между островом и материком. Еще более крупный проект, который в последнее время обращает на себя все большее внимание, - возможное осуществление транспортной связи Японии с материком через Сахалин.

Безусловно, будет работа и связанная с тем большим строительством, которое может развернуться во Владивостоке и в близи его в связи с подготовкой к форуму АТЭС в 2012 г. Во всем этом обязательно будет активное участие Дальневосточного представительства ФГУП "Ростехинвентаризация". В планах Дальневосточного представительства дальнейшее развитие филиальной сети, ее оснащение в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, совершенствование комплекса услуг с учетом индивидуального подхода к клиентам, повышение оперативности обслуживания частных лиц и многое др.