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Место Магнитки в ВМТП может занять ДВМП
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), потеряв интерес к экспортным потокам проката в Китай, уходит из Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). Долю комбината выкупает ЗАО "Порт-Актив", контролируемое близкими к менеджерам порта компаниями. По мнению экспертов, после завершения сделки в состав акционеров ВМТП может войти ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП).
Целесообразности в контроле над портом у Магнитки уже нет. "Мы перестали отгружать продукцию в Китай (экспорт шел через ВМТП. - Прим. "ДК"). Если раньше мы поставляли туда до 1 млн тонн проката в год, то в 2006 году было всего чуть более 80 000 тонн", - объяснял в интервью "Ведомостям" председатель совета директоров и основной владелец ММК Виктор РАШНИКОВ.
Генеральный директор ИК "Восток-инвест" Александр ГАНЬЖИН напоминает, что Магнитка в 2005 году получила контроль над 47% акций ВМТП за $41 млн. "Спустя два года цена только выросла, так что для Магнитки это было удачное финансовое вложение", - считает Ганьжин. По его словам, Магнитка может выручить за свой пакет около $60 млн.
Акционеры ЗАО "Порт-Актив" на внеочередном заочном собрании 20 июля одобрили приобретение 50% уставного капитала ООО "М-Порт" номинальной стоимостью 1 млрд 502 млн 585 тыс. рублей.
"Пока сделка не совершена. В настоящее время получено одобрение акционеров "Порт-Актива". Можно сказать, что ведется подготовительная работа", - сообщил "ДК" генеральный директор ОАО "ВМТП" Вячеслав ПЕРЦЕВ, добавив, что менеджмент ВМТП как партнер ММК имеет преимущественное право выкупа пакета акций порта, принадлежащего комбинату.
Как стало известно "ДК", после того как "Порт-Актив" выкупит акции у Магнитки, акционером ВМТП может стать ОАО "ДВМП". По данным источника, на выкуп акций может пойти часть средств от размещаемой сейчас допэмиссии пароходства. Ранее президент ООО "Промышленные инвесторы" (основной акционер ДВМП) Сергей ГЕНЕРАЛОВ заявлял, что пароходство заинтересовано в покупке доли ММК в ВМТП.
ДосьеОсновным акционером ОАО "ВМТП" (95,2% акций) является ООО "М-Порт". Оно было создано в 2005 году на паритетных началах ЗАО "Порт-Актив" и ОАО "ММК". В оплату долей в уставном капитале переданы имеющиеся в прямом владении ММК акции ВМТП, а также акции порта, принадлежащие "Порт-Активу". В декабре 2005 года ООО выкупило у государства 20% акций ВМТП.
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