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Бурейская энергия
Торжественная церемония пуска состоялась в поселке гидростроителей Талакан 5 июля. По традиции пусковую кнопку - на этот раз клавишу ноутбука - нажали гости. В работу пятую машину ввели председатель правления ОАО "ГидроОГК" Вячеслав СИНЮГИН и губернатор Амурской области Николай КОЛЕСОВ.
Далее все осуществлялось в автоматическом режиме - технология не требует вмешательства человека в этот сложный процесс. Когда поступившая в аппарат вода раскрутила турбину и произошла ее синхронизация с системой, машина включилась в работу. Об этом участники праздничного митинга узнали по вспыхнувшей "короне" из лампочек, расположенной по верхнему краю гидроагрегата, и аплодисментам присутствующих. "Мы его победили!" - заметил кто-то из работников ГЭС на высокой эмоциональной ноте. "Вперед, к шестому агрегату!" - руководитель "ГидроОГК" был не менее эмоционален, поздравляя гидростроителей с этой победой. Теперь даже в недостроенном виде Бурейская ГЭС стала крупнейшей гидроэлектростанцией Дальнего Востока. Если же смотреть на нее с точки зрения российских масштабов, то Бурейская ГЭС является крупнейшей стройкой гидроэнергетики новейшей истории страны.
- Пятый агрегат добавил 335 МВт, и установленная мощность станции стала 1340 МВт, - прокомментировал происходящее заместитель главного инженера ОАО "Бурейская ГЭС" Игорь ГОЛУБЦОВ. - Эта электроэнергия поступает в единую энергетическую систему востока. И вместе с Зейской ГЭС наша станция удовлетворяет нужды Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. Пятый агрегат практически полностью закрывает потребности Амурской области.
Теперь строительство одной из самых современных гидроэлектростанций страны выходит на завершающую стадию. Пуск шестого гидроагрегата запланирован на октябрь 2007 года. Гидростроители, работающие в жестком графике, уже определили и конкретную дату - 22 октября. Хотя это событие не поставит завершающую точку в многолетней созидательной работе. Дело в том, что два первых гидроагрегата монтировались для работы во временном режиме, на пониженном напоре, ведь плотина станции до сих пор строится и пока не достигла максимальной отметки. Замену рабочих колес на первых двух гидроагрегатах планируется осуществить в 2008 - 2009 годах, после окончания строительства плотины и ввода в строй всех шести агрегатов станции. Будут перемонтированы на полный напор и три первых водовода. Как рассказал генеральный директор ОАО "Бурейская ГЭС" Юрий ГОРБЕНКО, такая схема строительства, когда станция и возводилась и действовала во временном режиме, позволила уже в этот период выработать 6 млрд кВт.ч электроэнергии для потребителей региона.
Правда, и это не без сожаления констатировал Юрий Васильевич на пресс-конференции, состоявшейся после церемонии пуска, пока электроэнергия даже недостроенной станции не востребована в полном объеме. "Реально свободных мощностей - около 400 МВт, - заметил Горбенко, - которыми мы спокойно перекрываем ближайшие потребности экономики Амурской области и соседних регионов". Конкретные объекты, которые позволят задействовать эти "неликвиды", пока не названы, но такие потребности, по словам губернатора Приамурья, появятся уже в ближайшие полтора-два года. Более точный перечень он пообещал обнародовать в сентябре, к 100 дням пребывания у власти, когда будет объявлена его экономическая стратегия развития области.
Впрочем, некоторые возможные проекты на слуху уже последние несколько лет - это и металлургический комбинат на базе Гаринского железорудного месторождения; и алюминиевый комбинат, месторасположение которого в разговорах "посвященных" оказывается то в Приморье, то в Хабаровском крае или Амурской области; и нефтеперерабатывающий завод в районе Сковородино. А также предприятия деревообрабатывающего комплекса и космодром "Свободный", который, по мнению здравомыслящих людей, должен быть сохранен в том или ином статусе.
Когда эти и другие проекты вступят в стадию реализации, им не придется страдать от дефицита электроэнергии. Как заметил Вячеслав Синюгин, электроэнергия - тот ресурс, которого не хватает сегодня во многих регионах и который является сдерживающим фактором. Бурейская ГЭС успела к тому моменту, когда начинается разворот на экономическое развитие региона.
Каждый раз пуск нового агрегата станции реанимирует разговоры о снижении энерготарифа для дальневосточников. Тему эту поддерживают и сами энергетики, подчеркивая, что более дешевая электроэнергия Зейской и Бурейской ГЭС играет важнейшую роль в стабилизации тарифов на электроэнергию, поскольку себестоимость выработки ее на ГЭС в среднем в 6 раз ниже, чем на ГРЭС. Заговорили о снижении тарифа и на этот раз. Но конкретного ответа на конкретный вопрос не получили, хотя председатель правления ГидроОГК все-таки обнадежил дальневосточников, приведя в пример Сибирь, где сосредоточено несколько крупных гидроэлектростанций и соответственно более низкий тариф.
- Этот вопрос ставится полномочным представителем президента в ДВФО Камилем ИСХАКОВЫМ, есть ряд предложений, которые выработаны комиссией по Дальнему Востоку, возглавляемой в РАО ЕЭС Анатолием ЧУБАЙСОМ. Эти меры связаны с повышением эффективности и снижением совокупной стратегической цены на электроэнергию в пределах Дальнего Востока... Думаю, что на 2008 год будут приняты некоторые решения.., - весьма дипломатично ответил Вячеслав Синюгин.
ДосьеПервый агрегат Бурейской ГЭС поставлен под нагрузку 3 июня 2003 года. Полностью строительство ГЭС планируется завершить в 2009 году. Установленная мощность Бурейской ГЭС составит 2000 МВт при среднегодовой выработке электроэнергии 7,1 млрд кВт.ч.
ДосьеОсновные энерго-экономические показатели:
ДосьеСрок окупаемости - 10 лет.
ДосьеУдельные капиталовложения на 1 кВт - $ 1270
ДосьеПараметры плотины:
ДосьеМаксимальная высота - 140 м
ДосьеДлина по гребню - 736 м
ДосьеШирина по гребню - 8 - 22 м
ДосьеШирина основания - около 100 м
ДосьеОбъем бетона - около 4 млн куб. м.
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