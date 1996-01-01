Хочется показать достойную динамику

В конце мая у ОАО "Дальсвязь" появился новый гендиректор. Работу, начатую Игорем ЗАБОЛОТНЫМ и Антоном АЛЕКСЕЕВЫМ, будет продолжать Антон КОЛПАКОВ, с февраля этого года исполнявший обязанности гендиректора. Свое первое в новой должности интервью печатным СМИ Антон Колпаков дал "ДК".

Досье Антон Юрьевич Колпаков родился 30 апреля 1971 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую Государственную академию аэрокосмического приборостроения, Российский институт промышленной собственности и инноватики, Санкт-Петербургский институт менеджмента. 2002-2004 гг. - заместитель гендиректора - коммерческий директор ЗАО "Петербург Транзит Телеком", 2005 г. - советник гендиректора ОАО "Дальсвязь", 2005-2007 гг. - заместитель гендиректора ОАО "Дальсвязь" - директор по развитию бизнеса, с 25 мая 2007 г. - гендиректор ОАО "Дальсвязь".

- Антон Юрьевич, долго думали над предложением возглавить Дальсвязь?

- Когда был назначен исполняющим обязанности гендиректора, стало понятно, что такое предложение может поступить. Не скажу, что решение сразу было однозначным - "да" или "нет". Это как на весах две тяжелые гири - не только полномочия и возможности, но и ответственность.

- А со своим предшественником Антоном Алексеевым советовались?

- Он был одним из тех, кто рекомендовал меня. Кстати, я собственно и пришел в Дальсвязь по приглашению Антона Алексеевича, с которым мы ранее работали в разных структурах.

- Как правило, изменения в руководстве компании приводят к дальнейшим кадровым перестановкам. Вы уже определились с приоритетами?

- Стараниями моего предшественника команда уже сформирована, в частности, произошла смена и кадровая ротация в составе руководителей региональных филиалов и дочерних компаний, и эта команда уже доказала свою эффективность. Поэтому на данном этапе я не вижу потребности в каких-то кардинальных переменах. Конечно, какие-то эволюционные события будут происходить в любом случае. У каждого сотрудника есть собственное видение своей карьеры, естественно, меняется и воззрение руководства на определенных людей, но в целом необходимости в кадровых подвижках пока нет. Другое дело, что в политике компании появляются новые акценты. Например, мы планируем уделять большое внимание работе с персоналом - повышать образовательный и профессиональный уровень сотрудников в целях роста эффективности и производительности труда. Доход сотрудника Дальсвязи должен повышаться, однако и отдача от его труда также должна расти. Мы намерены уделять большое внимание такому показателю, как выручка и прибыль на работника.

- К какому типу менеджера вы себя причисляете?

- Однозначно не отношу себя к типу авторитарного руководителя, хотя иногда и приходится применять подобные методы руководства, но только в крайнем случае. На мой взгляд, наиболее продуктивным менеджером может быть тот, что предоставляет возможности максимально раскрыться каждому сотруднику компании. Зачастую возникает ситуация, когда сотрудник не может полностью раскрыть свой потенциал на отведенной ему позиции, поэтому мы нередко предлагаем перемещения горизонтального плана.

- Насколько вы, как генеральный директор, свободны в принимаемых решениях?

- Все это оговорено в контракте. Есть ограничения по размеру совершаемых сделок, попадающих под мою компетенцию как гендиректора, но это типичная практика любого АО. Я не чувствую скованности в этом отношении, хотя, может быть, было бы приятно переложить какую-то ответственность за принимаемые решения на совет директоров. С другой стороны, я не сторонник делегировать проблемы, поэтому удовлетворен, что контрактом соблюден здоровый компромисс между ответственностью и полномочиями.

- Что на данном этапе первостепенно для компании и какими проектами развития вам предстоит заниматься?

- В текущем году Дальсвязь планирует начать активную работу по формированию эффективной системы обслуживания клиентов - это создание систем мониторинга и реагирования на запросы и пожелания клиента, создание оперативных выездных групп по запросу клиента, консультационных и справочных служб и многое другое. Мы начинаем работу по благоустройству пунктов продаж и введению фирменной формы для операторов и монтеров. Дальсвязь понимает, что некачественный сервис - это неудовлетворенный спрос и недобранная выручка.

- Какую выручку и прибыль компания планирует получить по итогам года?

- Мы ожидаем, что план по выручке в 2007 году немного перевыполним. Естественно, что в сравнении с итогами предыдущего года хочется показать достойную динамику. Поэтому некоторого перевыполнения плана я ожидаю также по чистой прибыли, по показателям финансовой эффективности и производительности труда. Выручку по РСБУ по итогам года мы ожидаем на уровне 11,20 млрд рублей, чистую прибыль - порядка 780 млн рублей, рентабельность чистой прибыли - 7%. Выручка по международным стандартам отчетности (МСФО) прогнозируется на уровне 14,8 млрд рублей.

Проведенная корректировка связана с тем, что в отчетность по итогам года по РСБУ будет включен остаток резервов по налоговым претензиям за 2001-2002 годы, плюс пени за период судебных разбирательств. Мы пока не можем назвать с точностью сумму пени, поскольку она, возможно, изменится в связи с судебными решениями. Этот прогноз консервативен, но он учитывает основные риски. Кроме того, на общий финансовый результат Дальсвязи по МСФО окажут влияние показатели "Сахателекома", контрольный пакет акций которого был приобретен в прошлом году.

- Кстати, Дальсвязь заявляла о намерении увеличить свою долю в этом операторе до 100%.

- Мы направили в Минимущества Якутии оферту на выкуп оставшихся 49% акций "Сахателекома", срок действия оферты истек, и она не была принята министерством имущественных отношений республики. Это не стало для нас большой неожиданностью, поскольку ранее представители республики обращали наше внимание на высокий риск отказа в оферте из-за отсутствия 49% пакета акций "Сахателекома" в республиканской программе приватизации 2007 года.

- Почему было принято решение расстаться с сотовыми активами?

- В том числе из-за нехватки частотного ресурса. На протяжении достаточно длительного времени мы тщательно изучали и анализировали ситуацию, взвешивали все "за" и "против", в итоге пришли к выводу, что Дальсвязи выгодней и перспективней развивать профильный высокорентабельный бизнес - услуги широкополосного доступа, а инвестировать и отвлекать силы на развитие сотовых активов было бы для нас стратегической ошибкой. Как вы знаете, мы получили 8 заявок на покупку ОАО "АКОС" и ООО "Беспроводные информационные технологии" (БИТ). В настоящее время предложения анализируются и будут вынесены на рассмотрение совета директоров в ближайший месяц.

- Каковы планы в отношении сотовых активов Магаданского и Камчатского филиалов?

- Процедура выделения в самостоятельные компании займет не менее года. Далее та же схема.

- Гендиректор Связьинвеста Александр КИСЕЛЕВ отметил, что выставленные на продажу АКОС и БИТ были недооценены. Насколько вырастет начальное предложение после проведенной оценки?

- Сейчас рано говорить об этом. Александр Киселев во многом говорил о недооцененности активов в контексте того, что нами направлена заявка на конкурсы по выдаче GSM-частот в ряде регионов Дальнего Востока, объявленные Россвязью. Появление дополнительных частот - это один из самых ценных ресурсов для сотовых активов. Соответственно мы ожидаем, что с получением дополнительных частот ценность активов только возрастет. Давайте представим FM-радиостанцию, не имеющую частоты, на которой она может вещать. Цена такой станции ничтожна. С сотовыми активами ситуация аналогична.

- Есть ли у вас планы по покупке так называемых альтернативных операторов?

- Да, мы будем приобретать операторов фиксированной связи, интернет-провайдеров, домовые сети. Прежде всего, речь идет о компаниях на Сахалине, в Приморском крае, Хабаровске. Уже в этом году мы планируем провести ряд сделок по поглощениям. Подчеркну, что в каждом случае решение о приобретении актива будет приниматься в зависимости от цены и перспектив окупаемости сделки.

- "Центртелекому" удалось выиграть у Федеральной налоговой службы (ФНС) дело по претензиям по итогам проверки за 2002-2003 гг. В чем причина трех поражений Дальсвязи?

- По сути дела, все МРК "Связьинвеста" идут в кильватере наших разбирательств с налоговиками. Мы немного опережаем все компании холдинга по судебным делам. На наш взгляд, наши аргументы достаточно весомы. Если бы в компании не верили в итоговый успех, мы бы не тратили ни время, ни деньги. А ресурсов на споры уходит достаточно много.

- Планируется ли обжалование в Высшем Арбитражном cуде (ВАС) претензий ФНС к Дальсвязи и как оцениваются шансы компании?

- Да, в июле мы подадим жалобу в ВАС. Мы будем просить вернуть дело на рассмотрение в суд первой инстанции. Возможно, нам не удастся убедить суд в неправомерности претензий налоговиков, но определенная уверенность у нас есть. Время покажет. Хотелось бы отметить, что, признавая практику налоговых доначислений по межоператорским расчетам, суды создают прецедент, ведь претензии, аналогичные предъявленным Дальсвязи, выдвинуты или могут быть выдвинуты почти всем крупным операторам фиксированной и мобильной связи России.

- В результате предъявленных претензий компании пришлось сформировать в отчетности резерв на урегулирование последствий налогового спора. Это довольно серьезный "звонок" для акционеров и потенциальных инвесторов.

- Формирование резерва, безусловно, приведет к расходам, отражаемым в отчете о прибылях и убытках, и сократит показатели рентабельности. Но "серьезным звонком" я бы это не назвал. Во-первых, снижение прибыльности за счет этого фактора носит единовременный характер. Во-вторых, мы достаточно давно раскрыли для акционеров и инвестиционного сообщества суть налоговых претензий. Честно скажу, рынок был не меньше нас удивлен такими решениями судебных органов. Фактически нам мешают эффективно работать. Вместо того чтобы акцентироваться на развитии бизнеса компании, менеджмент вынужден доказывать очевидные факты соблюдения норм отраслевого и налогового законодательства.

- С какими проблемами еще сталкивается компания?

- Недостаточной мотивированностью персонала. Мы будем уделять этому вопросу повышенное внимание. Мы создаем достойные условия работы для каждого сотрудника, чтобы реализовывалась возможность зарабатывать хорошие деньги. Мы уделяем большое внимание таким показателям, как выручка и прибыль на работника. Но хороший уровень этих показателей возможен только при высокой производительности труда. Это та задача, которая стоит передо мной в первую очередь.

- В связи с возникшими трудностями с налоговой, будет ли корректироваться инвестпрограмма компании?

- Ни в коем случае. Инвестиции - это всегда вклад в будущее, а экономить на будущем - полное безрассудство. Мы хотим, чтобы Дальсвязь была эффективной компанией и через год, и через пять, и через десять лет.

- До введения повременной оплаты за телефон предполагалось, что доходы операторов увеличатся. Как обстоят дела на Дальнем Востоке?

- Нужно понять, что платежи абонентов, которые много разговаривают, возросли, а малоговорящие абоненты стали экономить. Иными словами, абонент получил возможность управлять своими расходами. Произошла определенная диверсификация. Основная часть наших абонентов (64,4%)выбрала безлимитный тариф - абонентскую плату. Кстати, для Дальсвязи повышение тарифов на безлимите было минимальным среди всех компаний, входящих в "Связьинвест". Можно сказать, мы взяли определенное время на то, чтобы выяснить, какое количество абонентов выберет ту или иную форму оплаты. В начале июня мы провели повышение тарифов на безлимит, но оно также незначительно. Еще 19,9% абонентов не имеют технической возможности выбора тарифа и выплачивают абонплату, размер которой ниже безлимитного тарифа. Повременную систему оплаты предпочли 15% наших клиентов, комбинированную - 0,7%. В целом выручка Дальсвязи в результате введения тарифных планов возросла примерно на 9%.

- Насколько применяемые сейчас тарифы покрывают себестоимость?

- Мы ставим задачу, чтобы работать с определенным уровнем рентабельности. Сверхприбыли с обычной телефонной голосовой связи мы не имеем. Для нашей компании это не самое прибыльное направление. Сказывается в том числе и специфика региона. Например, сельская связь для нас убыточна, и мы вынуждены финансировать ее за счет доходов от других услуг. Оказывая подобные услуги, мы несем определенную социальную нагрузку. Так называемые альтернативные операторы, которые считают Дальсвязь монополистом, такой нагрузки не несут.

- Как повлиял введенный в прошлом году операторами сотовой связи принцип "платит звонящий"?

- По последним данным, трафик наших абонентов на сети мобильных операторов вырос примерно на 30%. Дальнейшего роста мы не ожидаем, объем трафика стабилизировался.

- В чем вам видится наибольший потенциал для поддержания темпов роста доходов?

- Мы корректируем нашу инвестиционную программу, увеличивая вложения в развитие широкополосного доступа по технологии DSL. В настоящее время на этом рынке сложилась очень хорошая ситуация. Проникновение интернет-услуг на дальневосточном рынке стремится к московскому. Мы стараемся своевременно реагировать на растущий спрос, расширять спектр оказываемых услуг.

- Как сказалось на компании изменение взаиморасчетов с "Ростелекомом" за предоставление услуг междугородной и международной связи?

- Выручка снизилась, затраты тоже, в целом прибыльность увеличилась. По большому счету, для абонента изменения проявились в том, что он стал получать раздельные счета, обслуживаясь с юридической точки зрения у двух операторов. Дальсвязь в этом случае оказывает услуги местной и зоновой связи, "Ростелеком" - междугородной и международной связи. С точки зрения учета выручка, которая ранее отражалась как выручка Дальсвязи, стала отражаться как выручка оператора междугородной и международной связи.

- В ближайшее время Дальсвязь планирует какие-то займы?

- Да, планирует. Объем долга по итогам года возрастет примерно на 1,5 млрд рублей, но относительные показатели долговой нагрузки существенно не изменятся.

- На ваш взгляд, какой регион из входящих в вашу сферу деятельности наиболее проблемный?

- Нужно понимать, что чем более интересен с точки зрения бизнеса регион, тем он более интересен не только для нас, но и для конкурентов. Соответственно более острая конкурентная борьба вынуждает нас занимать более активную позицию. Как говорится, где слаще, там и пчел больше. Поэтому какой-то регион я бы выделять не стал. Определенные потенциалы роста есть у каждого из них - это факт. Например, очень большой потенциал у "Сахателекома". Сейчас эту компанию возглавил выходец из Дальсвязи Константин ВОЛОШИН, последние два года работавший гендиректором АКОСа. Думаю, что с его помощью нам удастся достигнуть в Якутии хороших результатов и вывести финансовую эффективность "Сахателекома" на уровень Дальсвязи в течение ближайших трех лет. На мой взгляд, хорошим потенциалом обладает вообще весь Дальний Восток.

- В том числе и Магадан?

- Конечно. Представление о том, что это забытый Богом край, не совсем верно. Там тоже можно и нужно зарабатывать деньги, повышать эффективность. Там достаточно высокий платежеспособный спрос. В таких регионах, как Магадан и Камчатка, несмотря на то, что они по сути своей отрезаны от материка, уровень потребления, скажем так, высокоинтеллектуальных услуг достаточно высокий. На той же Камчатке у нас уровень проникновения широкополосного доступа в Интернет очень высокий и этот регион стремится за Приморьем, лидером по уровню проникновения. Кстати, Владивосток по уровню проникновения уже близок к Москве и Санкт-Петербургу.

- Взаимоотношения с властью в регионах складываются по одной и той же схеме или есть какие-то особые правила игры?

- Конечно, везде есть какие-то индивидуальные моменты, но в целом я бы оценил наши отношения как ровно позитивные. Во-первых, мы понимаем социальную ответственность, которая на нас возложена. В наше время услуги связи по сути дела уже являются услугами первой категории потребления, как хлеб и вода. Как только какая-то услуга становится незаметной, она сразу же переходит в разряд тех, без которых нельзя обойтись. Услуги связи становятся именно такими. Соответственно все региональные власти, в принципе, позитивно оценивают работу нашей компании и понимают ее значимость.

- У компании был опыт спонсорства футбольного клуба "Луч-Энергия". Насколько он успешен?

- Мы о сотрудничестве с "Лучом" вспоминаем только позитивно. Работать было интересно. Мы были довольны результатами, которых достигла команда в 2006 году ("Луч-Энергия" впервые в своей истории занял 7-е место в чемпионате России. - Прим. "ДК"), и было приятно осознавать, что мы внесли свою лепту в успех дальневосточного спорта. Акционеры, кстати, поддержали наше решение о спонсорстве, понимая, что успех "Луча" способствовал укреплению имиджа Дальсвязи как успешной компании.