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"Карьера-Форум": 10 лет успешного рекрутинга

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Родоначальник рекрутингового бизнеса на Дальнем Востоке - агентство по подбору персонала "Карьера- Форум" - 2 августа отмечает 10-летний юбилей. За это время услугами агентства воспользовались сотни транснациональных, российских и региональных компаний, а тысячи кандидатов построили свою карьеру.

"За нашу недолгую историю мы застали рождение и расцвет многих компаний. И нам приятно, что в развитие этих компаний был внесен и наш вклад. Вклад теми сотрудниками, которых мы смогли им подобрать, вклад советами и рекомендациями, которые мы, как профессионалы своего дела, смогли дать нашим клиентам, - говорит директор агентства Галина ПОПОВА. - Не менее приятно осознавать, что мы поучаствовали в тысячах людских судеб, сделав иногда кардинальные изменения в их профессиональной жизни. Многие с нашей помощью нашли ту работу, о которой давно мечтали, и смогли себя в ней реализовать. Другие строили карьеру шаг за шагом, и мы видели их успех и развитие. А некоторые сделали просто головокружительный взлет, заняли первые должности в компаниях и сегодня работают с нами в качестве клиентов".

За 10 лет работы агентство "Карьера-Форум" выросло в высокопрофессиональное агентство, что подтверждается не только отзывами клиентов и кандидатов, но и другими участниками бизнес сообщества: профильными журналами, рейтинговыми агентствами и научными институтами. "Карьера-Форум" неоднократно признавалась лучшим региональным кадровым агентством и входила в десятку лучших агентств России.

"Но на достигнутом мы не собираемся останавливаться, - говорит Галина Попова. - Сегодня мы полны идей и планов, а также желания работать над повышением качества, оперативности и географии наших услуг".

Редакция ДДГ "ЗР" присоединяется к многочисленным поздравлениям, которые звучат в эти дни в адрес "Карьеры-Форум", и желает коллективу агентства дальнейших успехов и побед.

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