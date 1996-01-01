Алкоголизм и наркомания - враги конкурентоспособности компаний

Проблемы алкоголизма, наркомании и ВИЧ оказывают негативное влияние не только на социальную обстановку в России, но и на экономику страны в целом и на деятельность российских компаний - в частности.

Для того, чтобы определить степень осведомленности руководителей российских и зарубежных компаний о проблемах современной России, Ассоциация менеджеров России совместно с трансатлантическими партнерами против СПИДа проводит исследование "Влияние ВИЧ/СПИДа, злоупотребления алкоголем и наркотиками на конкурентоспособность компаний в России".

В последнее время в России проблемы алкоголизма, наркомании и ВИЧ/СПИДа все больше влияют на здоровье трудоспособного населения, что не может не сказаться на качестве их труда и производительности, а в итоге и на темпах роста экономики страны. Эти проблемы также усугубляются тяжелейшим демографическим кризисом, который уже в ближайшем будущем начнет выражаться в виде недостатка кадров в экономике.

Проводимый опрос, по мнению исследователей, отразит реальную глубину изучаемой области и определит степень вовлеченности отечественного делового сообщества в процесс профилактики обозначенных проблем. Исследование "Влияние ВИЧ/СПИДа, злоупотребления алкоголем и наркотиками на конкурентоспособность компаний в России" проводится среди руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, а также директоров департаментов, отвечающих за корпоративную социальную ответственность.