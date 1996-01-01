ТГ FESCO интересуется ВКТ

Транспортная группа FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство") может войти в состав акционеров ООО "Владивостокский контейнерный терминал" (ВКТ, находится в совместном управлении ОАО "Владивостокский морской торговый порт" и группы компаний "Северстальтранс" на паритетных началах). По сведениям источника, группа ведет переговоры с руководством ОАО "ВМТП" об обмене 100% акций входящего в группу ЗАО "ДальРефТранс" (специализируется на перевозках контейнеризированных рефрижераторных грузов) на долю в ООО "ВКТ". В пресс-службе ТГ FESCO факт интереса группы к ВКТ не подтверждают.