"Сумитомо" увеличила представительство в совете директоров "Тернейлеса"

Акционеры ОАО "Тернейлес" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2006 г. в размере 110 руб. на одну обыкновенную акцию номиналом 250 руб., что в 3,1 раза больше, чем дивиденды за 2005 г. По сведениям ДДГ "ЗР", японская компания "Сумитомо Корпорэйшн" (владеет более 40% акций АО), увеличила свое представительство в совете директоров "Тернейлеса" с 2 до 3 человек - Сасаока Такаси, Томисима Хироси и Кумагаи Ясуо.