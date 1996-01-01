"Синергия" может уйти из молочного бизнеса

Как сообщил председатель правления ОАО "Синергия" Александр МЕЧЕТИН, компания в ближайшее время планирует сосредоточиться на развитии алкогольного направления и расстаться с непрофильными активами, в том числе на Дальнем Востоке.

"Алкоголь наш основной бизнес, и мы планируем усиление и развитие именно в этом направлении. У нас есть непрофильные активы, прежде всего это птицефабрики и молочные заводы на Дальнем Востоке. Мы планируем избавляться от них в течение ближайших трех лет. Уже сейчас доля непрофильного бизнеса в обороте компании падает. Поэтому каких-то значительных инвестиций в производство продуктов питания мы не планируем. На сегодняшний день мы будем развивать это направление только в тех регионах, в которых оно уже присутствует", - заявил А.Мечетин.

Напомним, что на Дальнем Востоке Группе компаний "Синергия" принадлежат два молокозавода - ОАО "Молочный завод Уссурийский", приобретенный "Синергией" в 2000 г., и ОАО "ДАКГОМЗ" (Дальневосточный комсомольский городской молочный завод), приобретенный в 2006 г. Первый входит в тройку ведущих молокопроизводителей Приморья и выпускает под брендом "Родимая сторонка" около 70 наименований молочной продукции, второй является ведущим предприятием по производству и реализации молочной продукции в Хабаровском крае, выпуская свыше 100 наименований.