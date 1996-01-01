Москвич рыбака видит издалека?

"Нас уже зарегулировали!", "вредительство" - столь эмоциональные слова звучали 26 июля на заседании межведомственной комиссии по безопасности в сфере экономики в полпредстве ДФО в Хабаровске, где обсуждались состояние и перспективы развития рыболовства, рыбоперерабатывающей промышленности и аквакультуры в регионе. Услышат ли призыв дальневосточных рыбаков - о большей самостоятельности регионов - станет известно в августе на заседании вышестоящей государственной комиссии в Москве.

- Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока - крупнейший в России, - констатировал в своем докладе советник департамента по вопросам экономической политики аппарата полпреда Дмитрий ЯРКОВ и подкрепил эту истину обилием цифр. На фоне сокращения плавбаз в регионе за последние 7 лет на 27,4% выросли береговые перерабатывающие мощности, построены и действуют более 30 рыбоперерабатывающих цехов, где используется зарубежное оборудование глубокой обработки. Более чем на 60% увеличилось число предприятий по воспроизводству рыбы, действуют 53 лососевых рыборазводных завода с общей мощностью по подращиванию и выпуску молоди 1174 млн. штук в год.

Досье На долю Дальнего Востока приходится 62% вылова рыбы в России. Здесь выпускается 58% рыбной пищевой продукции, производимой в стране. В отрасли занято свыше 150 тыс. чел. Наибольшие объемы производства приходятся на Приморский и Камчатский края, Сахалинскую область. Флот насчитывает 1835 судов, из них 148 крупнотоннажных.

При этом одной из главных проблем отрасли является высокий уровень физического износа, моральное старение флота и обрабатывающих производств. Так, почти 65% кораблей устарели технически и морально: несовершенное оборудование, огромные расходы топлива делают производство нерентабельным. Суда, построенные 20 лет назад, не только имеют высокие трудозатраты и расходы топлива, но и не соответствуют экологическим требованиям.

Также по-деловому был перечислен еще целый перечень проблем, мешающих дальневосточных рыболовам. Это и отсутствие комплексного подхода к управлению рыбным хозяйством, недоработка законодательной базы, снижение сырьевой базы ценных видов биоресурсов, экспорт рыбопродукции с низкой степенью переработки, низкая эффективность госконтроля вылова и охраны водных биоресурсов.

Однако последующие ораторы придали обсуждению высокий эмоциональный градус. Так, начальник сахалинского департамента по рыболовству Сергей ДИДЕНКО сразу заявил, что Москва чрезмерно "зарегулировала" дальневосточников, в то время как каждому региону требуется отдельный подход: сахалинцам, мол, надо делать упор на лососевых, а приморцам - на разведение гребешка и прочих аквакультур. И привел несколько впечатляющих примеров, когда отсутствие самостоятельности и длительные чиновничьи согласования со столицей приводили к гибели рыбы и приносили вред отрасли.

Порыв сахалинца подхватил и руководитель департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ. Он, к примеру, заявил, что приморцы могли бы выпускать в два раз больше консервированной продукции, если бы им не мешали различные административные барьеры (в частности, упомянув о том, что в этом году приморских рыбаков не пустили рыбачить в водах Камчатки). Одной из главных проблем, по его мнению, является неурегулированность доступа к рыбодобыче в прибрежной и экономической зонах. Резкой критике подверг приморец и погранслужбы.

Гораздо более сухо и оптимистично прозвучал доклад начальника рыбного управления Хабаровского края Сергея РЯБЧЕНКО, сообщившего о том, что хабаровчане впервые отправляются рыбачить в Новую Каледонию. Однако и он констатировал, что, к примеру, механизм закрепления рыбопромысловых участков пока не работает, а их распределение было бы более эффективно вести на месте, в регионах.

Особый интерес вызвало выступление начальника Регионального погрануправления ФСБ РФ в ДВФО Михаила ОСИПЕНКОВА. В ответ на критику он сообщил, что "комплекс пограничных мер адекватен нынешней ситуации". По его мнению, эффективность работы пограничников заметно возросла (в частности, в 2005-2007 годах изъято 48 браконьерских судов), требуется лишь еще больше координации в действиях всех учреждений, а также ликвидация существующих дыр в законодательстве.

Одной из планируемых контрмер должно стать "введение порядка обязательного прохождения судами с продукцией на экспорт оформления выхода через российские морские порты с упрощенным порядком прохождения пограничного, таможенного и портового контроля".