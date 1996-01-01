Руководителя Дальневосточного холдинга ОСК назначат в августе

На пост главы ДВ центра Объединенной судостроительной корпорации претендуют два москвича и два дальневосточника.

Коллегия Минпромэнерго РФ одобрила проект устава создаваемой Объединенной судостроительной корпорации, согласно которому совет директоров ОСК будет состоять из 11 человек.

Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на не названный источник, совет директоров будет сформирован во второй половине августа, тогда же будут назначены и руководители дочерних холдингов. В профильных ведомствах сейчас рассматриваются соответствующие кандидатуры.

По сведениям издания, главу Дальневосточного холдинга ОСК выбирают между совладельцем ОАО "Концерн средне- и малотоннажного судостроения" Михаилом ХЕЙФИЦЕМ, предпринимателем Дмитрием ДРЕМЛЮГОЙ, контролирующим ОАО "Дальзавод", гендиректором ОАО "Амурский судостроительный завод" Анатолием АДАМЕНЕЙ и помощником секретаря Совбеза РФ Юрием АВЕРЬЯНОВЫМ.