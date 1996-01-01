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"Будет зона, будет и криминал"
С 1 июля в России вступили в действие правила, согласно которым произошло резкое сокращение количества игорных заведений, а с 1 января 2009 г. в стране все казино и салоны должны быть сосредоточены в специальных зонах, одна из которых будет расположена на территории Приморья. Как относятся к этим новшествам владивостокцы?
Ирина Ивановна, бухгалтер:
- У игрового бизнеса, тем более планируемого масштаба, один минус - криминал. Громких преступлений не миновать, а в целом нам, простым смертным, от этой зоны ни холодно ни жарко.
Галина Андреевна, пенсионерка:
- Непонятно, почему все это не сделали раньше. Люди проигрывают всё, что есть, а детей нельзя оторвать от автоматов...
Виктория Евгеньевна, юрист:
- Игорная зона, безусловно, будет большим плюсом для Приморья: дороги улучшатся, дополнительные рабочие места появятся.
Виктор Сергеевич, преподаватель вуза:
- Я согласен с решениями по поводу игорного бизнеса. Контроль за игорным бизнесом проще, когда он сконцентрирован в одном месте, так и сбором налогов легче заниматься.
Павел, студент:
- Нет заводов, может, хоть игорный бизнес прокормит. Богатеи к нам потянутся, регион свой пропиарим.
Алексей, водитель маршрутного такси:
- Я - за сокращение игорных заведений. Правда, есть опасение, что в районе ее расположения будут большие заторы на дорогах.
Дмитрий, менеджер по туризму:
- Казино и салоны нужно сокращать, но сосредоточение на небольшом пространстве самых разнообразных игровых заведений неизменно приведет к росту преступности.
Елена, менеджер:
- Проект с зоной весьма перспективен. В игорном бизнесе крутятся огромные деньги, и край от этого только выиграет.
Александр, директор строительного магазина:
- Игорная зона, если и заработает у нас в крае, то будет рассчитана в основном на китайцев. В Китае игорный бизнес запрещён. Зайдешь во владивостокские крупные казино - там преимущественно богатые китайцы сидят.
Оксана Сергеевна, учительница:
- Число игорных заведений нужно сокращать, но с зоной у нас вряд ли что получится, так как нашей периферийной территории бесполезно тягаться с ведущими мировыми игорными зонами.
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