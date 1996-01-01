Порт Ванино добавил 3,1%

ОАО "Порт Ванино" (Хабаровский край) в первом полугодии 2007 г. увеличило перевалку грузов на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. - до 3 млн 228,3 тыс. тонн. Основным направлением грузоперевалки остается экспорт - 1 млн 706,7 тыс. тонн. В структуре экспортных грузов основные объемы приходятся на лес (1 млн 048,8 тыс. тонн) и уголь (289,9 тыс. тонн).