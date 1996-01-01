Лермонтовка вновь в осаде

Начавшиеся было после прошлогодних конкурсных торгов шевеления на производственных объектах Лермонтовской ГРК прекратились из-за очередной судебной тяжбы. По решению Ленинского районного суда г. Владивостока имущество компании арестовано. А пока идет распродажа дебиторской задолженности ЛГРК и предпринимаются попытки продать добытые ранее забалансовые руды.

Из-за отсутствия Валерия РЫКАЛОВА - исполнительного директора ООО "Русский вольфрам", той компании, которая стала победителем в конкурсе по продаже имущества ЛГРК, ДДГ "ЗР" пришлось собирать информацию о компании буквально по частицам. Телефоны компании и Рыкалова не отвечают, а где в настоящее время находится исполнительный директор, не знают даже те люди, которые по долгу службы или дружбы общались с ним чаще журналистов.

По последним данным, ООО "Русский вольфрам" изменило намерение перепродать в короткий срок купленную им на торгах Лермонтовскую ГРК. Как считают наблюдатели, в первоначальном варианте в отношении компании предполагалась обычная рейдерская сделка: покупка по одной цене и последующая продажа по существенно завышенной. Предполагаемая цена продажи называется в пределах 300 млн руб. при цене покупки - немногим более ста миллионов. Позднее, как прокомментировал ДДГ "ЗР" источник, близкий к новому собственнику, его представители посчитали, что при нынешней высокой цене на вольфрам и высоком рыночном спросе выгоднее оставить предприятие за собой, инвестировав средства в восстановление производства.

Главной проблемой Лермонтовской компании стала остановка карьера. Без масштабных работ по разносу его бортов или строительству рудника дальнейшая эксплуатация месторождения признается специалистами невозможной. Поэтому первые деньги "Русский вольфрам" стал вкладывать в тяжелую карьерную технику и организацию взрывных работ, без которых невозможна подготовка руды к выемке. А на конец апреля этого года был запланирован пуск обогатительной фабрики. Ни то, ни другое до конца доделано не было, хотя, по некоторым оценкам, новый собственник вложил в ЛГРК свыше $6 млн, в том числе $2,7 млн - на закупку техники и модернизацию производства. Еще около миллиона вложено в проектные работы и оценку имущества.

Арест имущества заставил приостановить все работы. Интересно, что оно находится под охраной служб ГМК "Дальполиметалл". Пока предприятие стоит, его руководство пытается реализовать долги компании перед кредиторами. А в июне появилось довольно странное объявление о реализации ЛГРК более 40 тыс. т необогащенной вольфрамовой руды. По оценке специалистов, обогатить ее можно только на двух фабриках: ГРК "АИР" и собственной обогатительной фабрике ЛГРК, которая не работает. Руководство "АИРа" не подтвердило покупку руды и покупать ее не собирается.