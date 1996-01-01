Владивостокский рыбокомбинат: конкурс продолжается!

В шестой раз Арбитражный суд Приморского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ОАО "Владивостокский рыбокомбинат" Александра ЕКИДИНА о продлении конкурсного производства в отношении обанкротившегося предприятия. Теперь - до 16 декабря.

Просьба г-на Екидина была подкреплена единогласным решением кредиторов, которые не теряют надежды вернуть свои деньги за счет распродажи имущества должника.

ОАО "ВРК" признано несостоятельным 16 июня 2004 г., причем инициатором возбуждения процедуры банкротства выступило само руководство компании. За это время имущественный комплекс предприятия трижды выставлялся на аукцион, но во всех случаях торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Покупателей, вероятно, пугали не только цены, но и конфликты, бушующие вокруг комбината. Очередной конфликт разразился в связи с собранием кредиторов, состоявшимся 9 июня 2006 г. Тогда его участники утвердили начальную цену продажи единого лота в размере 167,8 млн руб.

Категорическое несогласие с этим выразил бывший гендиректор ОАО, ныне представляющий интересы акционеров Юрий ЛОГИНОВ. Он потребовал через суд признать недействительными принятые решения. Пока шло разбирательство, действовали обеспечительные меры в виде запрета продавать имущество банкрота. Суд в итоге отказал г-ну Логинову в иске, признав правоту собрания кредиторов. Обеспечительные меры были отменены. Однако к тому моменту истек шестимесячный срок, в течение которого оценка выставляемого на торги лота считается достоверной. И пришлось конкурсному управляющему опять заключать договор на оказание услуг по оценке.

Новый подготовительный этап завершился только 1 июня 2007 г., когда 23-е по счету собрание кредиторов утвердило и произведенную оценку, и Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО "ВРК".