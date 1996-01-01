Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокский рыбокомбинат: конкурс продолжается!
В шестой раз Арбитражный суд Приморского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ОАО "Владивостокский рыбокомбинат" Александра ЕКИДИНА о продлении конкурсного производства в отношении обанкротившегося предприятия. Теперь - до 16 декабря.
Просьба г-на Екидина была подкреплена единогласным решением кредиторов, которые не теряют надежды вернуть свои деньги за счет распродажи имущества должника.
ОАО "ВРК" признано несостоятельным 16 июня 2004 г., причем инициатором возбуждения процедуры банкротства выступило само руководство компании. За это время имущественный комплекс предприятия трижды выставлялся на аукцион, но во всех случаях торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Покупателей, вероятно, пугали не только цены, но и конфликты, бушующие вокруг комбината. Очередной конфликт разразился в связи с собранием кредиторов, состоявшимся 9 июня 2006 г. Тогда его участники утвердили начальную цену продажи единого лота в размере 167,8 млн руб.
Категорическое несогласие с этим выразил бывший гендиректор ОАО, ныне представляющий интересы акционеров Юрий ЛОГИНОВ. Он потребовал через суд признать недействительными принятые решения. Пока шло разбирательство, действовали обеспечительные меры в виде запрета продавать имущество банкрота. Суд в итоге отказал г-ну Логинову в иске, признав правоту собрания кредиторов. Обеспечительные меры были отменены. Однако к тому моменту истек шестимесячный срок, в течение которого оценка выставляемого на торги лота считается достоверной. И пришлось конкурсному управляющему опять заключать договор на оказание услуг по оценке.
Новый подготовительный этап завершился только 1 июня 2007 г., когда 23-е по счету собрание кредиторов утвердило и произведенную оценку, и Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО "ВРК".
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке