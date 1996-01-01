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Желающих воспользоваться налоговой амнистией пока немного
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Население России не спешит легализовать свои доходы. По данным Федерального казначейства, за три месяца действия налоговой амнистии граждане легализовали всего 1,5 млрд руб.
При этом объем декларационных платежей, поступивших в бюджет при упрощенном декларировании доходов, составил 196,4 млн руб. Наибольший объем декларационных платежей приходится на Москву, где физлица заплатили 110 млн руб. (легализовано 845 млн руб.), наименьший - на Республику Калмыкия, где заплачено 78 руб. (легализовано 600 руб.).
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