Предложения бизнеса о снижении налогов обретают реальную форму

В распоряжении РБК daily оказались расчеты "Деловой России", представляющей интересы крупного и среднего бизнеса несырьевых отраслей. Предприниматели предлагают снизить НДС и ЕСН до 12% и при помощи цифр доказывают, что если бы их идеи реализовались в текущем году, то бюджет от этого не только бы не пострадал, но даже получил несколько больше, чем запланировано. Правда, эксперты не разделяют оптимизма предпринимателей, утверждая, что снижение налогов приведет лишь к потерям бюджета.

Снизить НДС с 18 до 12% и ЕСН с 26 до тех же 12% "Деловая Россия" предложила еще в 2006 году, но лишь сейчас эксперты сделали расчет эффекта от уменьшения ставок. Результаты базируются на цифрах, по которым Минфин делал свой прогноз по доходам бюджета на 2007 год. По прогнозам чиновников ведомства Алексея КУДРИНА, в 2007 году НДС пополнит бюджет на 2,07 трлн руб., из которых 1,38 трлн должно поступить от продукции, произведенной и реализованной в России.

Авторы исследования подсчитали, что реально от товаров и услуг, произведенных внутри страны, при ставке в 18% в бюджет поступит 3 трлн руб., то есть в 2,2 раза больше, чем запланировано. Если же уменьшить ставку НДС до 12%, то в казну будет перечислено 2 трлн руб., что все равно в 1,45 раза больше, чем запланировано Минфином.

Не менее радикальных изменений ожидает бизнес и от реформирования ЕСН. Предприниматели хотели бы снизить ставку ЕСН с 26 до 12% с одновременной отменой регрессивной шкалы. Авторы убеждены, что при указанных налоговых ставках бизнес автоматически выйдет из тени. По их подсчетам, в 2006 году эффективная ставка налога равнялась 20,5%, а фонд оплаты труда, по информации налоговой службы, составлял 6,2 трлн руб. В 2007 году Минфин планирует пополнить казну за счет ЕСН на 1,68 трлн руб. По расчетам "Деловой России", если бы ставка ЕСН была снижена до 12% в 2007 году, фонд оплаты труда мог бы увеличиться минимум на 25%, а поступления в казну - на 33,5 млрд руб.

"Крупный бизнес всегда поддерживал идею снижения НДС, причем предлагал даже более радикальную модель - уменьшить ставку до 10%", - говорит зампредcедателя налогового комитета РСПП Сергей Беляков. Это связано прежде всего с неспособностью налоговиков эффективно администрировать налог. В результате вполне законопослушные налогоплательщики не могут вернуть себе НДС по несколько месяцев.

Но эксперты оптимизма предпринимателей не разделяют. "Единственная возможность неуменьшения поступлений при столь радикальном варианте снижения ставок - это расширение налогооблагаемой базы, то есть выход бизнеса из тени", - рассуждает эксперт Экономической экспертной группы Анна ВАСИЛЬЕВА.

В 2002 году с 35 до 24% был снижен налог на прибыль, а в 2005 году - с 35,6 до 26% ЕСН, но эти меры не привели к значимому расширению налогооблагаемой базы, говорит г-жа Васильева. "Бизнесу всегда будет хотеться снижения ставок, а лучше еще и доплатить", - шутит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь НИКОЛАЕВ. Но факты свидетельствуют, что имеющиеся сегодня ставки не являются запретительными.

Показатели экономического роста увеличиваются: за первые пять месяцев 2007 года инвестиции в основной капитал выросли более чем на 20%, аргументирует г-н Николаев. "То есть налоги не душат предпринимательскую инициативу, - говорит эксперт. - А при их снижении мы увеличим выпадающие доходы бюджета".