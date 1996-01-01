Доски на смену бревнам

С 1 июля 2007 г. наступил первый этап планомерного повышения пошлин на экспорт круглого леса в соответствии с решением российского правительства. Против прежних 6,5% от таможенной стоимости теперь за вывоз 1 кубометра необработанной древесины за пределы России придется заплатить 20%, но не менее 10 евро за кубометр.

С апреля 2008 г. эти цифры составят 25%, но не менее 15 евро за куб, а с января 2009 г. - 80%, но не менее 50 евро за кубометр. С помощью такого поэтапного повышения решено положить конец неконтролируемому вывозу за рубеж лесных ресурсов и стимулировать внутри страны глубокую деревопереработку. Но многие лесопромышленники ДФО считают, что столь скорое введение запретительных пошлин приведет только к разорению регионального леспрома.

Специально для ДДГ "ЗР" ситуацию прокомментировал вице-губернатор Приморского края Александр ТАБАЧЕНКО, курирующий лесную сферу.

- Александр Анатольевич, оправданы ли опасения тех, кто связывает с запретительными пошлинами крах лесной отрасли?

- Абсолютно не оправданы. Просто многие за 15 лет привыкли продавать за рубеж круглый лес, не заботясь о его переработке: дерево срубить - много ума не надо. А теперь надо поднапрячься, изменить свою структуру, организовать новое производство, провести реконструкцию имеющегося. Отсюда и нагнетание страстей, ненужный пиар в прессе. Заметьте, шум подняли в основном те, кто специализируется на экспорте леса, а не на его переработке. Но даже у подавляющего большинства таких предприятий есть производственные мощности, которые до последнего момента были загружены всего на 20-30%. Сейчас их придется загружать основательней. Мелкие нелегалы, скупщики незаконно рубленного леса - да, им придется нелегко, их постепенно выдавят с рынка, но на это и рассчитана политика правительства.

- Будет ли она действенна против контрмер иностранных скупщиков? Китайцы тихо скупают пилорамы на нашей территории, чтобы гнать отсюда пиломатериалы, на которые высокие пошлины уже не распространяются...

- Китай привык работать на нашем лесе. Естественно, китайские бизнесмены хотят свести свои издержки к минимуму. Но даже с учетом того, что это будет пилорама под китайской крышей и она будет гнать за границу продукцию первого передела, - это все равно выгоднее для России. Уже хоть какая-то добавочная стоимость будет оставаться у нас. Сравните: если за срубленную ель те же китайцы-перекупщики готовы заплатить сейчас $72, то за пиломатериал из нее - $250. Главное, чтобы эта фирма платила налоги, соблюдала технику безопасности и обеспечивала трудовую занятость нашим гражданам. А соблюдение этих условий мы будем контролировать.

- Сможет ли переработанная древесина найти сбыт на нашем внутреннем рынке?

- C этим сложнее. Внутренний дальневосточный рынок не готов пока для столь объемного предложения. А поставлять продукцию деревопереработки в западные регионы России мешает ориентация этих территорий на поставки из Сибири. Она к ним и ближе, и лесными ресурсами несравнимо богаче. Хотя у Приморья есть свои плюсы тоже: наличие ценных твердолиственных пород. Эта древесина и изделия из нее пользуются повышенным спросом. Экономическая судьба российского Дальнего Востока - в интеграции в экономику соседних с нами стран АТР: Китая, Японии, Кореи и других.

- Какова сегодня структура управления лесным хозяйством в Приморье и устранены ли замечания Генеральной прокуратуры РФ к деятельности Управления лесного хозяйства администрации края?

- Эти замечания носили формально-технический характер. По сути, весь их смысл сводился к тому, почему департамент лесного хозяйства администрации Приморского края не является самостоятельным юридическим лицом и не имеет лицевого счета. А просто потому, что мы выбрали централизованную модель, более целесообразную в наших условиях. Но сейчас эти замечания устраняются, и департамент успешно работает в соответствии с новым Лесным кодексом. Созданы краевые государственные учреждения (КГУ) "Приморская авиабаза" и "Приморское лесничество". Первая предназначена для профилактики и тушения лесных пожаров, в том числе с помощью авиасредств. На "Приморское лесничество" возложены функции охраны лесов и лесовосстановления. Сформированы межведомственные комиссии для осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере лесозаготовок. Параллельно ведется работа по ликвидации лесхозов и трудоустройству их бывших сотрудников.

- Успеете ли реализовать до конца года на территории края все положения нового Лесного кодекса?

- Это очень нелегко. Ведь новый ЛК был принят в конце 2006 г., когда федеральный бюджет был уже сверстан. И все регионы России оказались перед проблемой временного цейтнота (на переходный период давался 1 год) и ограниченности в денежных средствах. Но сейчас в Госдуме РФ готовятся изменения в закон о введении Лесного кодекса в действие в части пролонгации переходного периода до 2009-2010 гг. С принятием такого закона можно будет легче вздохнуть и чиновникам, и лесопромышленникам. Но расслабляться не стоит.