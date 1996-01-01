Как "не сгореть" на работе

Если вам знакомо состояние, когда на работе все вдруг становятся "козлами" и даже очень близкие люди не вызывают ничего, кроме раздражения, то очень возможно, что вы просто "перегорели", или, точнее, "выгорели" изнутри. Есть даже такой медицинский термин -"синдром эмоционального выгорания", пишет "Правда.Ru".

"Термин появился не так уж давно, лет 35 назад, - рассказывает специалист в области психологической реабилитации личности, психоаналитик Светлана ОСТАШКОВА. - Эмоциональное выгорание, или сгорание - это эмоционально-волевая деформация специалиста, вызванная особенностями его работы".

Сгорают, как правило, те, кто по роду деятельности вынужден постоянно общаться с большим количеством людей: педагоги, психологи, менеджеры, продавцы, журналисты и т.д. Часть исследователей этого синдрома считают его платой за сочувствие.

Если человек, полностью забывая о своем "Я", целиком растворяется в чужом - сгорание неизбежно. Такие люди плохо осознают границы собственного персонального пространства, без которого невозможна нормальная жизнь. Как только вы оказываетесь слишком близко к эмоциональному пространству другого человека, оно затягивает вас в себя, как в воронку. И вы теряете ощущение себя.

Но сгореть можно и по диаметрально противоположной причине - из-за собственной жестокости. Такие люди никого не подпускают к себе, а на общение идут исключительно потому, что "так надо", из чувства долга. И есть категория людей, которые бегут в чужие проблемы, не желая решать собственные. Но общение по долгу службы не может заменить частной жизни.

Вообще, люди часто совершают ошибку, выбирая себе работу не по духу, а по престижности и зарплате. Никто из нас не предназначен для того, чтобы делать то, от чего его тошнит. Причем часто тошнит вовсе не в переносном смысле.

Вывод простой: чтобы не сгореть на работе, важно найти вид деятельности по себе и для себя. Если тебе трудно контактировать с людьми, то нужно поменять алгоритм работы на "человек - предмет" или "человек - машина".

Еще одна причина "выгорания" - это убежденность в том, что никто не сделает эту работу лучше вас, и соответственно нарастающее недоверие к коллегам, желание контролировать каждый их шаг. В результате вместо того, чтобы равномерно распределить нагрузку между всеми, вы загружаете себя работой, которая даже не входит в ваши профобязанности.

Следующая причина - жертвенность. Человека с детства приучили, что нужно жертвовать собой ради других. Носитель этой установки сгорает особенно быстро.

При этом жертвующий часто подсознательно ожидает награды за свою жертву, которая не приходит, поскольку все уже привыкли к его поведению. Постепенно начинает накапливаться обида на тех, кто его не оценил, не сказал "спасибо".

В принципе, существуют четыре главных чувства, которые составляют основу эмоционального выгорания. Вина перед собой и другими за то, что не успел сделать. Стыд за то, что где-то ошибся. Обида, о которой мы уже сказали. Страх, что у вас что-то не получится или вас не поймут.

Три этапа сгорания

Синдром развивается постепенно и этот процесс можно условно разбить на три этапа.

Первый - это приглушение эмоций. Исчезает острота чувств и переживаний. Вроде бы все нормально, но все становится скучным, на душе пусто, семья эмоционально не радует, даже любимая еда кажется пресной и грубой.

Второй этап - негативистский. Люди, с которыми работаешь, начинают раздражать, клиенты и посетители тоже. Человек начинает сначала пренебрежительно относиться к ним, а затем почти ненавидеть.

Завершающий этап - утрата профессиональных ценностей. По привычке специалист еще сохраняет свою респектабельность, но уже виден "пустой взгляд" и "ледяное сердце". Само присутствие рядом другого человека вызывает чувство дискомфорта и тошноты, вплоть до настоящей рвоты.

Синдром эмоционального выгорания способен приводить к вполне реальным психосоматическим заболеваниям. Здесь и тошнота, и головная боль, и апатия, и бессонница, и депрессивное состояние. Кто-то начинает переедать, а кто-то чувствует полное отвращение к пище. Кто-то стремится снять напряжение алкоголем, а кому-то каждый вечер нужно расслабляться в интернет казино.

Противоядием для синдрома эмоционального выгорания может стать ежедневная самоустановка, что "я, хотя и не совершенство, но достаточно хорош для того, чтобы радоваться жизни и быть успешным".

Правда, сгоранию способствуют не только личные мотивы человека, но и организация той работы, которую он делает. Это работа без перспективы роста, нечетко сформулированные задачи и цели, неясность с существованием самой работы, например, через месяц или год.

Несколько советов для руководителей, которые хотят заботиться об эмоциональном состоянии своих сотрудников, и для сотрудников, которые хотят сохранить свое здоровье на службе.

Советы сотрудникам

- Будьте внимательны к себе, чтобы вовремя заметить симптомы усталости. Любите себя.

- Перестаньте искать в работе счастье или спасение. Она - не убежище, в просто вид деятельности, который хорош сам по себе.

- Подбирайте дело по своим склонностям и возможностям, тогда вы будете получать радость от сделанного.

- Живите не чужой, а своей жизнью, своими проблемами, эмоциями. Живите не вместо людей, а вместе с ними. Вы имеете полное право на частную жизнь.

- Если очень хочется кому-то помочь или сделать за него работу, подумайте, а так ли уж нужна ему ваша помощь? Возможно, он прекрасно справится сам.