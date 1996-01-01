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Отпуск не роскошь, а инвестиция в карьеру

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Лето - традиционная пора отпусков, офисы пустеют, скучающие дежурные секретари просят перезвонить попозже - народ в большинстве своем находится в отпусках, командирован набираться сил для дальнейших трудовых рекордов и подвигов.

Однако не все из нас желают предаваться ничегонеделанию. Яростные строители карьеры под благовидными предлогами отказываются от законного отдыха, работают, как им кажется, "без устали". Ученые даже название такому состоянию придумали: "синдром менеджера", или "синдром отвращения к отдыху".

Этой проблеме английские ученые посвятили исследование, его результаты оказались просто удивительными: семеро из десяти человек, привыкших работать не за страх, а за совесть, с большим трудом переживают даже временное отстранение от своих обычных обязанностей. Вне привычных дел и нагрузок они чувствуют себя потерянными, абсолютно дезориентированными и испытывают сильнейший стресс.

"Ответственные работники" ошибочно считают себя героями, грудью стоящими на охране бизнеса. Психологи считают, что за нежеланием идти в отпуск, как правило, подсознательно скрывается страх человека потерять контроль над ситуацией в профессиональной сфере. Человек боится за время своего отсутствия упустить прибыль, упустить шанс подняться по карьерной лестнице; боится, вдруг в голову начальства придет мысль о том, что оно может обойтись и без услуг отдыхающего. Кроме того, некоторые работники просто не способны думать ни о чем, кроме биржевых показателей и графиков продаж. Между прочим, такое навязчивое мышление - явный признак пограничного состояния перенапряженной психики. Чрезмерная зависимость от работы по своей природе такая же патология, как и игромания или алкоголизм.

Чтобы избавиться от проблемы, в запущенных случаях придется прибегнуть к услугам психотерапевта. Однако для начала можно попробовать справиться с проблемой самому.

Попытайтесь найти скрытые причины своего трудоголизма. Не исключено, что работой вы компенсируете отсутствие положительных эмоций, полноценной личной жизни. В этом случае стоит задуматься и что-то изменить в своих ценностях. Иначе дорога ведет в тупик.

Стоит избавиться и от чрезмерной ответственности за материальное благополучие близких. Годы без отпуска могут негативно отразиться на вашем здоровье. Даже самые выносливые и сильные не могут не реагировать на перегрузки. Будьте предусмотрительны и дальновидны - позаботьтесь о себе на благо дорогих людей. К тому же, отдыхая вместе с семьей, вы доставляете удовольствие близким, закладываете фундамент понимания и сплоченности семьи.

Убедите себя в том, что качественных отдых - это лучшая инвестиция в вашу карьеру. Объясните гипертрофированному чувству долга, что после полноценного отдыха, на свежую голову, вы будете способны свернуть любые горы и легко решите все накопившиеся вопросы. Именно смена жизненных декораций позволит вам набраться положительных эмоций и зарядиться энергией для любимого дела.

Кроме того, отдых способствует оздоровлению атмосферы в рабочем коллективе, предотвращает конфликты с коллегами и руководством. Заметьте, даже специально отобранные космонавты устают друг от друга за время продолжительного совместного полета.

Возможно, для кого-то будет веским аргументом тот факт, что качественный отдых поднимает ваш статус среди коллег и деловых партнеров, свидетельствует о том, что ваши дела в полном порядке и вы можете позволить себе красивое времяпрепровождение.

Чтобы отдых был эффективным, уезжая в отпуск, не стоит брать с собой документы для работы, ноутбук, профессиональную литературу. В идеале лучше вообще не брать вещи, которые будут напоминать о работе. Желательно отключить во время отпуска мобильный телефон (в идеале "забыть" его дома) и ни в коем случае не оставлять на работе точные координаты своего пребывания. Не позволяйте никому посягать на ваш заслуженный отдых!

Кстати сказать, любители арифметики посчитали, что среднестатистический человек за свою трудовую карьеру - от окончания института до пенсии - может рассчитывать примерно на 40 отпусков, или на три года отдыха. Не так уж это и много. Но провести их надо так, чтобы было, что вспомнить в рабочие будни.

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