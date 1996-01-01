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С придорожными грибами будут бороться
Со сменой сезонов приходит и смена ассортимента на прилавках магазинов и рынков. Август и сентябрь - это то время, когда в продаже появляются столь всеми любимые бахчевые (арбузы и дыни), а также аккуратно разложенные грибы. И то, и другое всегда пользуется спросом, однако из года в год разгораются все более громкие скандалы, связанные с соблюдением санитарных норм при выращивании, сборе и сбыте этих продуктов.
На пресс-конференции в Москве главный санитар России Геннадий ОНИЩЕНКО, стремясь предотвратить очередную эпидемию отравлений, рассказал всем, на что следует обращать внимание при покупке, чтобы застраховать себя от всевозможных неприятностей.
Если вы "решили восстановить свой минерально-солевой баланс таким вкусным способом, как потребление арбуза" (очевидно, Онищенко полагает, что именно это является главным стимулом покупателей арбузов), то первое, что вы должны сделать, - это посмотреть на продавца и задать ему сакраментальный вопрос о наличии необходимых документов, подтверждающих качество продукции. После смелого предъявления вам санитарно-эпидемиологического заключения можно приступать к выбору гигантской ягоды и торгу относительно цены.
Если же организм настоятельно требует грибов (тушеные в сметане, жареные, а еще их можно солить и мариновать), то ни в коем случае не следует приобретать их на придорожных рынках. С подобным видом торговли ведомство Онищенко - Роспотребнадзор - собирается бороться всеми силами, в том числе и проведением специальных рейдов.
Для тех, кто не приобретает грибы, а сам с ножиком и корзинкой обожает проводить дни в лесах, собирая всевозможные опята, лисички и маслята, другая рекомендация: внимательно смотреть, что вы кладете в ту самую корзинку - съедобный гриб или напоминающую его поганку.
Если же вас не волнуют арбузы и вы равнодушны к сбору и приготовлению грибов, но при этом живо интересуетесь винным рынком России, то можете порадоваться. Онищенко вновь подтвердил факт возвращения в нашу страну молдавских вин. Правда, появятся они на прилавках не ранее чем через месяц.
Причем, как отметил Онищенко, проволочки с возвращением молдавской продукции на российский рынок были связаны вовсе не с жесткостью позиции нашей страны, а с попыткой молдаван шантажом выбить себе право импорта. Представители молдавских винодельческих компаний долго игнорировали необходимость отправки образцов своей продукции в специальные лаборатории, рассчитывая и без сертификации добиться отмены запрета на поставки.
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