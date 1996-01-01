Любой сбой может привести к проблемам

На юге Приморья необходимо вводить дополнительные мощности. Вне зависимости от того, состоится саммит АТЭС во Владивостоке или нет. Такого мнения придерживается генеральный директор ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) Валерий ЛЕВИТ.

- Валерий Моисеевич, как бы вы охарактеризовали текущую ситуацию с энергообеспечением в Приморском крае?

- Если в целом на Дальнем Востоке генерация избыточна, то на юге Приморья имеется явный дефицит мощности. На этой территории даже достаточно теплой зимой этого года все энергообъекты работали очень напряженно. А ситуация сложилась следующая. Суммарная мощность работающих там электростанций - Владивостокской, Артемовской, Партизанской - составляет около 850 МВт. По двум линиям электропередач в 500 кВ можно передать 1100 МВт. В итоге мы располагаем там предельной суммарной мощностью в 1950 МВт. Но примерно этой величине равняется там сегодняшнее энергопотребление. В результате малейший сбой в работе любого из элементов энергосистемы может привести к серьезным проблемам для потребителей.

- Насколько изношены основные фонды приморских электростанций?

- Только две-три электростанции, которые имеются у Дальневосточной генкомпании на Дальнем Востоке, можно назвать новыми. Все остальные введены давно и в различной степени изношены. Говорить, что на юге Приморья устаревшее оборудование, я бы не стал, потому что есть электростанции с большими сроками наработки - в Райчихинске, Хабаровске. Тем не менее на станциях в Приморском крае есть проблемы. В частности, Владивостокская ТЭЦ-2 находится в неудовлетворительном состоянии. Здесь надо проводить серьезные работы по улучшению технического состояния оборудования и поднимать уровень его эксплуатации - для улучшения экологии в прилегающих районах, увеличения располагаемой мощности. После того как мы это сделаем - реализуем программу, рассчитанную на два с половиной года, - на электростанции можно будет добавить 50 МВт. Сейчас при установленной мощности в 430 МВт Владивостокская ТЭЦ-2 выдает максимум 360.

- Какие мероприятия включены в программу и какова ее стоимость?

- Нам надо привести в нормальное техническое состояние все оборудование станции, приблизить его параметры к паспортным значениям. А для этого прежде всего необходимо улучшить систему ремонтного обслуживания и провести отдельные реконструктивные работы. Стоимость программы превышает 1 млрд руб. Плюс ежегодные затраты на проведение плановых ремонтов и работы по подготовке к зиме. На Артемовской ТЭЦ в следующем году планируем смонтировать еще один котел, что позволит в период максимальных нагрузок дополнительно получать 50 МВт.

- Эти меры позволят обеспечить на должном уровне электроснабжение Приморья без учета саммита АТЭС?

- Без дополнительного строительства при такой ситуации уже в 2009 г. развитие юга Приморья будет затруднено. В Приморье в отличие от других территорий очень интенсивно растет энергопотребление - от 3,5% до 5% в год. А даже 3% от 1950 МВт - это ежегодный прирост в 50 МВт. Там предпринимаются меры по сетевому строительству, в результате чего добавится около 120 МВт. Но к 2011-2012 гг. проблему генерации надо решать коренным образом. Тем более что уже запрошены технические условия на строительство в Приморье нефтеперерабатывающего завода.

- Вы планируете строить электростанцию на юге Приморья?

- Да. Уже провели конкурс на разработку инвестиционного предложения, до конца июля планируем заключить договор с проектировщиками, которые определят конкретное место размещения станции, вид топлива, уточнят мощность. Ориентировочно мощность первой очереди новой станции составляет 360 МВт. Первый блок, независимо от того, будет саммит во Владивостоке или нет, мы должны ввести на рубеже 2011-2012 гг. Если решение о проведении саммита в Приморье примут, то к этому времени мы введем два блока и будем иметь к 2012 г. выходную мощность в 360 МВт.

Этого должно хватить, но без какого-либо запаса. 360 МВт новой станции плюс 100 МВт дополнительных мощностей, которые мы надеемся получить после реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 и Артемовской ТЭЦ, плюс 120 МВт, которые даст развязка электрических сетей. Потребности саммита это закроет, но резервов там не возникнет, поэтому, когда определимся с этой станцией, будем смотреть, что делать дальше. Но дополнительные мощности там надо вводить, это очевидно. В энергетике есть понятие "тупиковый узел", который расположен "на хвосте" энергосистемы и для надежности должен обязательно иметь резервные мощности. Такой тупиковый узел у нас - юг Приморья. А там - энергодефицит.

- Если вблизи от Владивостока будет установлена плавучая атомная станция, как это изменит картину энергоснабжения?

- Атомная энергетика не входит в компетенцию ДГК. Мы ориентируемся на решение наших задач, но если на юге Приморье появиться еще и атомная станция, то лишним это точно не будет. Повторюсь, в тупиковом энергетическом узле всегда должны быть резервы мощности. Такой узел изначально не надежен, и генерация там должна быть избыточной, чтобы можно было реагировать на аварийные ситуации.