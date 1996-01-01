Портье вызывали?

Претендуя на то, чтобы называться европейским культурно-экономическим центром России на Дальнем Востоке, Владивосток часто демонстрирует свое несоответствие этому статусу. Одна из сфер несоответствия - гостиничная инфраструктура.

Всего в городе, насчитывающем 550 тыс. жителей, официально числятся 39 гостиниц (не считая санаториев и баз отдыха) с общим номерным фондом 4400 номеров.

Из этого числа гостиниц по уровню сервиса лишь одну можно отнести к категории "4 звезды" - отель "Хендэ". На трехзвездочную категорию претендуют всего лишь несколько отелей: "Версаль", "Гавань", "Акфес-Сейо". Уровню сервиса "2 звезды" соответствуют "Приморье" и "Владивосток".

Для сравнения, в том же Южно-Сахалинске, который уступает Владивостоку по площади и численности населения, - отелей международного уровня обслуживания - по меньшей мере четыре. Понятно, что проекты с участием иностранцев заставили развиваться этот сегмент рынка на далеком острове, но ведь и Владивосток не перестает быть ведущим центром делового туризма на Дальнем Востоке. На каждые 100 туристов, приезжающих в Приморье, 80 направляются именно во Владивосток. Здесь их ждут далеко не всегда комфортные (в европейском понимании) условия проживания в местных гостиницах, плата за услуги которых выше среднего международного уровня на 40-50%.

"Владивосток долгое время был закрытым городом, лишь с начала 90-х он стал доступен для широкого потока как отечественных, так и иностранных туристов. Этим отчасти можно объяснить неразвитость гостиничной инфраструктуры города. Самые крупные гостиницы были спроектированы и построены еще в советские времена и, конечно же, не соответствовали тогдашним, а тем более современным международным стандартам", - комментирует ситуацию заведующий отделом туризма управления внешних связей администрации г. Владивостока Сергей РЫБНИКОВ.

По мнению Сергея Рыбникова, одной из главных причин завышенных расценок на гостиничные услуги во Владивостоке является сезонность спроса. В период с июля по сентябрь наполняемость Владивостокских гостиниц нередко превышает 120%, дело доходит до уплотнения номеров лишними кроватями. Зато в зимний период закрываются целые этажи: наполняемость номеров редко превышает 10-15%. В итоге среднегодовая наполняемость держится в районе 40%. Чтобы обеспечить рентабельность своему бизнесу при таком уровне среднегодовой наполняемости владельцы гостиниц вынуждены завышать средний уровень расценок на свои услуги. Особенно взлет цен наблюдается в пляжный сезон, когда во Владивосток стекаются массы туристов со всех частей страны и из соседнего зарубежья.

Выход здесь может быть предложен только один - строить гостиниц как можно больше - хороших и разных. Для этого нужны инвестиции. Но вкладывать в гостиницы зачастую... невыгодно

Как считает консультант Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, член международной организации тренеров и консультантов "Интертренинг" Галина ОВСЯНКИНА, в России гостиницы как объекты недвижимости проигрывают своим основным конкурентам - жилым домам и торгово-офисным зданиям в борьбе за инвестиции. Причины понятны: для реализации гостиничных проектов требуются большие капиталовложения и более высокие расходы на стадии эксплуатации, а сроки окупаемости таких проектов выше, не менее чем через 5-7 лет с начала строительства гостиницы.

"В гостиничном бизнесе нужно мыслить категориями гостиничного номера, а не квадратного метра, - убеждена Галина Овсянкина, - недостаточно построить стены, а потом собирать арендную плату. Гостиничный номер необходимо отделать, оснастить и ежедневно поддерживать с помощью квалифицированного персонала в работоспособном состоянии".

Галина полагает: во Владивосток неизбежно придет недавний московский опыт - когда власти города привлекают инвесторов для строительства многофункциональных комплексов. В данном случае учитываются интересы города - появляется дополнительное количество гостиничных мест. В то же время интересы инвестора - в этом же здании отводится место и для торгово-офисных площадей.

"То, что Владивосток может стать городом проведения форума АТЭС в 2012 г., конечно же, вдыхает надежду в развитие здесь гостиничной инфраструктуры, - замечает Сергей Рыбников, - но неизбежно появляется проблема: отсутствие кадров среднего и нижнего звена для гостиничного бизнеса и системы их подготовки". Действительно, в таких вузах, как ДВГУ, ТГЭУ и ВГУЭС, готовят менеджеров высшего звена для этой сферы, но вот учебных заведений, которые занимались бы подготовкой горничных, портье, официантов, лифтеров и т.д., нет на всем Дальнем Востоке. Допустим, будут построены шикарные отели международного класса, но кто будет в них работать?

На фоне этой проблемы администрация Владивостока, Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров и администрация гостиницы "Экватор" готовятся выступить с инициативой о создании на территории Владивостока обучающего центра - "Школы гостеприимства" по подготовке среднего и младшего персонала для гостиниц.

Некоторые надежды в этом смысле возлагаются и на приход во Владивосток мультинациональных гостиничных сетей, таких как "Хилтон", "Редисон", "Холидэй", "Марриот". По словам президента Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, гендиректора ресторанного агентства "Анонс" Романа ИВАНИЩЕВА, интерес к Владивостоку со стороны названных корпораций уже был высказан, и, если хотя бы один из этих гигантов придет на местный гостиничный рынок, он неизбежно обеспечит и мощную корпоративную систему подготовки кадров для всех звеньев этого рынка.

Пока же ситуация на владивостокском рынке гостиничных услуг остается такой, какая она есть. Большинство гостиниц Владивостока имеют небольшой номерной фонд (до 100 номеров) и ориентированы на деловых туристов. Отсутствуют, к примеру, такие категории гостиниц, как курортные, конгресс-центры и т.д.

По уровню обслуживания рынок гостиничных услуг во Владивостоке представлен в основной своей массе гостиницами экономического класса. Этот сегмент, кстати, по свидетельству специалистов образовательного института Американской Ассоциации Отелей и Мотелей, является растущим в мировой индустрии гостеприимства, т.к. большая часть людей путешествует, располагая ограниченными средствами. Что касается формы собственности, то почти все гостиницы города имеют независимый статус, т.е. не входят в гостиничные сети. Исключение составляют с недавнего времени отели "Амурский залив" и "Владивосток", купленные столичной сетью "Азимут".

Одна из особенностей владивостокского гостиничного рынка: ему не присуща специализация, ставшая доминирующей тенденцией в мире. К примеру, нет специальных номеров для бизнес-дам, мотелей, отелей для студентов и т.п.