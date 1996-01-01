Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сумеет ли Приморский край воспользоваться выпавшими козырями?
Игорная зона остается одним из приоритетных проектов будущего развития Приморья. Если в крае все же будет построен местный "Лас-Вегас", то тысячи туристов с толстыми кошельками будут в течение многих лет кормить край. То, что Приморье попало в заветный список, заслуга местных чиновников, которые смогли убедить федеральных коллег, что край более всего подходит для создания игорной зоны.
Из трех точек выбрали мыс Черепаха на берегу Уссурийского залива (город Артем) в 80 километрах от Владивостока и в 40 километрах от международного аэропорта. Однако губернаторская команда увидела в проекте источник частных инвестиций для обустройства острова Русский - чем не аргумент в пользу моста через Восточный Босфор? Сегодня, однако, вернулись к первоначальному варианту. Именно бухта Муравьиная была презентована делегацией Приморского края на переговорах в Макао. Переговоры с потенциальными инвесторами должны были закрепить успехи Приморья в игровой проблематике. Известно, что крупный московский игровой бизнес не очень доволен решением федерального центра по выбору игорных зон, поэтому сегодня ведется активное лоббирование против мест, которые допущены к игровому пирогу. В этом свете поиск реального инвестора видится одной из главных задач. Причем, инвестор должен быть весомой фигурой в мировом игорном бизнесе. Так как потребности в инвестициях оцениваются в $ 0,7-1 млрд.
Согласно расчетам экспертов дальневосточный "Лас-Вегас" должны ежегодно посещать от 700 до 900 тыс. туристов из разных стран. Хотя конечно основные туристические потоки должны быть из стран Азии: Китая, Японии, Южной Кореи, Вьетнама.
Так, что же будет на территории бухты Муравьиная? Большое количество ресторанов, гольф-клуб, парки, финес-центры и многое другое. Однако самое главное - это игра. А точнее, те доходы, которые может получить Приморский край. "Проект предусматривает, что на территории игорной зоны будет располагаться до 1000 игровых объектов и около 6 тысяч игровых автоматов, - рассказывает президент игорного бизнеса Приморского края Петр СИНДЮКОВ. - А ведь на каждый игорный объект ставка налогообложения в Приморье максимальная - 125 тыс. рублей. Поэтому доходы бюджета края от игорного бизнеса можно утроить".
Доходная часть бюджета - козырь весомый. Приморье, не обладая мощным промышленным потенциалом, просто обязано не упустить свой шанс. Ведь даже сегодня когда игорная зона только на бумаге, игорный бизнес до конца года должен принести в казну края около 400 млн руб. налоговых отчислений. И терять эти деньги край не намерен. Это понимают как чиновники, так и представители игорного бизнеса. Члены ассоциации активно участвуют в разработке проекта и поиске инвесторов.
Правда, по мнению представителей игорного бизнеса, многое будет зависеть от того, какие гарантии под будущие инвестиции способны предоставить властные структуры. Многомиллионные вложения предполагают, что обратного хода быть уже не должно. Да и сроки ее строительства стремительные - через два года весь игорный бизнес уже должен зайти в игорные резервации. А по факту еще ни одна из четырех зон России масштабного строительства не начала. Поэтому если в ближайшее время не будут предприняты реальные шаги, то "игральная колода" скорее всего, будет перетасована.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Большинство учителей в опросе признались в этом