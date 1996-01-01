Сумеет ли Приморский край воспользоваться выпавшими козырями?

Игорная зона остается одним из приоритетных проектов будущего развития Приморья. Если в крае все же будет построен местный "Лас-Вегас", то тысячи туристов с толстыми кошельками будут в течение многих лет кормить край. То, что Приморье попало в заветный список, заслуга местных чиновников, которые смогли убедить федеральных коллег, что край более всего подходит для создания игорной зоны.

Из трех точек выбрали мыс Черепаха на берегу Уссурийского залива (город Артем) в 80 километрах от Владивостока и в 40 километрах от международного аэропорта. Однако губернаторская команда увидела в проекте источник частных инвестиций для обустройства острова Русский - чем не аргумент в пользу моста через Восточный Босфор? Сегодня, однако, вернулись к первоначальному варианту. Именно бухта Муравьиная была презентована делегацией Приморского края на переговорах в Макао. Переговоры с потенциальными инвесторами должны были закрепить успехи Приморья в игровой проблематике. Известно, что крупный московский игровой бизнес не очень доволен решением федерального центра по выбору игорных зон, поэтому сегодня ведется активное лоббирование против мест, которые допущены к игровому пирогу. В этом свете поиск реального инвестора видится одной из главных задач. Причем, инвестор должен быть весомой фигурой в мировом игорном бизнесе. Так как потребности в инвестициях оцениваются в $ 0,7-1 млрд.

Согласно расчетам экспертов дальневосточный "Лас-Вегас" должны ежегодно посещать от 700 до 900 тыс. туристов из разных стран. Хотя конечно основные туристические потоки должны быть из стран Азии: Китая, Японии, Южной Кореи, Вьетнама.

Так, что же будет на территории бухты Муравьиная? Большое количество ресторанов, гольф-клуб, парки, финес-центры и многое другое. Однако самое главное - это игра. А точнее, те доходы, которые может получить Приморский край. "Проект предусматривает, что на территории игорной зоны будет располагаться до 1000 игровых объектов и около 6 тысяч игровых автоматов, - рассказывает президент игорного бизнеса Приморского края Петр СИНДЮКОВ. - А ведь на каждый игорный объект ставка налогообложения в Приморье максимальная - 125 тыс. рублей. Поэтому доходы бюджета края от игорного бизнеса можно утроить".

Доходная часть бюджета - козырь весомый. Приморье, не обладая мощным промышленным потенциалом, просто обязано не упустить свой шанс. Ведь даже сегодня когда игорная зона только на бумаге, игорный бизнес до конца года должен принести в казну края около 400 млн руб. налоговых отчислений. И терять эти деньги край не намерен. Это понимают как чиновники, так и представители игорного бизнеса. Члены ассоциации активно участвуют в разработке проекта и поиске инвесторов.

Правда, по мнению представителей игорного бизнеса, многое будет зависеть от того, какие гарантии под будущие инвестиции способны предоставить властные структуры. Многомиллионные вложения предполагают, что обратного хода быть уже не должно. Да и сроки ее строительства стремительные - через два года весь игорный бизнес уже должен зайти в игорные резервации. А по факту еще ни одна из четырех зон России масштабного строительства не начала. Поэтому если в ближайшее время не будут предприняты реальные шаги, то "игральная колода" скорее всего, будет перетасована.